Program TV 14 decembrie 2025. Seara în care PRO TV și Antena 1 se duelează în arome și bun gust

Duminică, 14 decembrie, românii sunt invitați să se bucure de o zi plină de divertisment pe canalele TV naționale. De la emisiuni îndrăgite și reality show-uri spectaculoase, până la filme captivante pentru toate gusturile, televiziunile românești au pregătit un program variat pentru întreaga familie. Pentru pasionații de sport, ziua aduce meciuri pline de adrenalină din Superliga și alte competiții internaționale transmise în direct.

Program TV 14 decembrie 2025

Program Pro TV

15:00 – La Măruță

18:00 – Batem palma? (show)

19:00 – Știrile PRO TV

20:30 – MasterChef

Program Antena 1

09:00 – Neatza de weekend

20:00 – Chefi la cuțite

23:30 – Film: Parker

02:00 – Film: Conan

Program Kanal D

11:00 – ROventura

14:45 – Asta-i România

16:00 – Casa iubirii

19:00 – Casa iubirii

21:00 – Hai că poți! (show)

Prima TV

14:00 – Extemporal de dirigenție film

19:00 – Secrele președintelui film

20:00 – Schimb de mame (show)

22:30 – 50/50 (show)

Meciuri de fotbal duminică, 14 decembrie

Digi Sport

11:00 – 12:30 – Liga a 2-a: Bihor Oradea-Metalul Buzău (live)

13:30 – Serie A: Milan-Sassuolo (live)

15:30 – 18:45 – Superliga: Petrolul-Universitatea Cluj (live),

20:30 – 22:30 – Superliga: Hermannstadt-Universitatea Craiova (live)

Prima Sport

17:45 – Superliga: Dinamo – Metaloglobus

