Acasă » Știri » Program TV 14 decembrie 2025. Seara în care PRO TV și Antena 1 se duelează în arome și bun gust

Program TV 14 decembrie 2025. Seara în care PRO TV și Antena 1 se duelează în arome și bun gust

De: Andreea Stăncescu 14/12/2025 | 09:30
Program TV 14 decembrie 2025. Seara în care PRO TV și Antena 1 se duelează în arome și bun gust
Program TV 14 decembrie 2025. Sursa foto Pixabay.com

Duminică, 14 decembrie, românii sunt invitați să se bucure de o zi plină de divertisment pe canalele TV naționale. De la emisiuni îndrăgite și reality show-uri spectaculoase, până la filme captivante pentru toate gusturile, televiziunile românești au pregătit un program variat pentru întreaga familie. Pentru pasionații de sport, ziua aduce meciuri pline de adrenalină din Superliga și alte competiții internaționale transmise în direct.

Program TV 14 decembrie 2025

Program Pro TV

  • 15:00 – La Măruță
  • 18:00 – Batem palma? (show)
  • 19:00 – Știrile PRO TV
  • 20:30 – MasterChef

Program Antena 1

  • 09:00 – Neatza de weekend
  • 20:00 – Chefi la cuțite
  • 23:30 – Film: Parker
  • 02:00 – Film: Conan

Program Kanal D

  • 11:00 – ROventura
  • 14:45 – Asta-i România
  • 16:00 – Casa iubirii
  • 19:00 – Casa iubirii
  • 21:00 – Hai că poți! (show)
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Prima TV

  • 14:00 – Extemporal de dirigenție film
  • 19:00 – Secrele președintelui film
  • 20:00 – Schimb de mame (show)
  • 22:30 – 50/50 (show)

Meciuri de fotbal duminică, 14 decembrie

Digi Sport

  • 11:00 – 12:30 – Liga a 2-a: Bihor Oradea-Metalul Buzău (live)
  • 13:30 – Serie A: Milan-Sassuolo (live)
  • 15:30 – 18:45 – Superliga: Petrolul-Universitatea Cluj (live),
  • 20:30 – 22:30 – Superliga: Hermannstadt-Universitatea Craiova (live)

Prima Sport

  • 17:45 – Superliga: Dinamo – Metaloglobus

CITEȘTE ȘI: TABEL | Câți lei plătim în fiecare lună pentru un singur televizor smart, în funcție de furnizorul de energie electrică

Îți mai amintești de „Vreau să sune telefonul”? Cum arată Adela Lupșe acum și cu ce se ocupă

Tags:
Iți recomandăm
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea
Știri
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea
Fratele Andrei Măruță, Săndel Mihai, și Aurora s-au despărțit și s-au împăcat! Au recunoscut: își găsiseră deja alți pretendenți
Știri
Fratele Andrei Măruță, Săndel Mihai, și Aurora s-au despărțit și s-au împăcat! Au recunoscut: își găsiseră deja alți pretendenți
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cât de sănătos este, de fapt, șoriciul. Mihaela Bilic: O sursă concentrată de colagen și are mai puțin de 10% grăsime
Adevarul
Cât de sănătos este, de fapt, șoriciul. Mihaela Bilic: O sursă concentrată de...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
Digi24
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea
Fratele Andrei Măruță, Săndel Mihai, și Aurora s-au despărțit și s-au împăcat! Au recunoscut: ...
Fratele Andrei Măruță, Săndel Mihai, și Aurora s-au despărțit și s-au împăcat! Au recunoscut: își găsiseră deja alți pretendenți
TOP 10 | Cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cine sunt vedetele care au „uitat” ...
TOP 10 | Cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cine sunt vedetele care au „uitat” să se despartă
Cutremur în Marea Neagră, în această dimineață! Ce magnitudine a avut
Cutremur în Marea Neagră, în această dimineață! Ce magnitudine a avut
Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați în 5 secunde: 5 + 5 x 5 + 5 = ?
Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați în 5 secunde: 5 + 5 x 5 + 5 = ?
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele ...
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Vezi toate știrile
×