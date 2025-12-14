Program TV 14 decembrie 2025. Seara în care PRO TV și Antena 1 se duelează în arome și bun gust

Duminică, 14 decembrie, românii sunt invitați să se bucure de o zi plină de divertisment pe canalele TV naționale. De la emisiuni îndrăgite și reality show-uri spectaculoase, până la filme captivante pentru toate gusturile, televiziunile românești au pregătit un program variat pentru întreaga familie. Pentru pasionații de sport, ziua aduce meciuri pline de adrenalină din Superliga și alte competiții internaționale transmise în direct.
Program TV 14 decembrie 2025
Program Pro TV
- 15:00 – La Măruță
- 18:00 – Batem palma? (show)
- 19:00 – Știrile PRO TV
- 20:30 – MasterChef
Program Antena 1
- 09:00 – Neatza de weekend
- 20:00 – Chefi la cuțite
- 23:30 – Film: Parker
- 02:00 – Film: Conan
Program Kanal D
- 11:00 – ROventura
- 14:45 – Asta-i România
- 16:00 – Casa iubirii
- 19:00 – Casa iubirii
- 21:00 – Hai că poți! (show)
Prima TV
- 14:00 – Extemporal de dirigenție film
- 19:00 – Secrele președintelui film
- 20:00 – Schimb de mame (show)
- 22:30 – 50/50 (show)
Meciuri de fotbal duminică, 14 decembrie
Digi Sport
- 11:00 – 12:30 – Liga a 2-a: Bihor Oradea-Metalul Buzău (live)
- 13:30 – Serie A: Milan-Sassuolo (live)
- 15:30 – 18:45 – Superliga: Petrolul-Universitatea Cluj (live),
- 20:30 – 22:30 – Superliga: Hermannstadt-Universitatea Craiova (live)
Prima Sport
- 17:45 – Superliga: Dinamo – Metaloglobus
