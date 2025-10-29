Acasă » Știri » Ce au găsit anchetatorii lângă trupul Ștefaniei Szabo. Răsturnare de situație! „Se vedea pe ea că se simte rău”

Ce au găsit anchetatorii lângă trupul Ștefaniei Szabo. Răsturnare de situație! „Se vedea pe ea că se simte rău"

De: Alina Drăgan 29/10/2025 | 09:09
Ce au găsit anchetatorii lângă trupul Ștefaniei Szabo. Răsturnare de situație! „Se vedea pe ea că se simte rău"
Ce au găsit anchetatorii lângă trupul Ștefaniei Szabo /Foto: Facebook
Se complică ancheta în cazul morții directorului medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ștefania Szabo a fost găsită fără suflare în Camera de Gardă, marți dimineață. Ce au găsit anchetatorii lângă trupul neînsuflețit al acesteia?

În data de 28 octombrie, la ora 6 dimineața, Ștefania Szabo a fost găsită fără viață în Camera de Gardă, de pe secția de Chirurgie. Mai avea doar două ore până a termina tura, dar nu a mai apucat să plece acasă. Colegilor de pe secție le-a atras atenția faptul că alarma de la telefonul Ștefaniei suna încontinuu, așa că unul dintre ei a intrat în camera în care aceasta se afla să vadă ce se întâmplă și a găsit-o fără suflare.

Ce au găsit anchetatorii lângă trupul Ștefaniei Szabo

Una dintre asistentele spitalului a fost cea care a făcut descoperirea tragică. Atunci când a intrat pentru a vedea de ce telefonul sună încontinuu, Ștefania zăcea fără suflare. În urma celor întâmplate a început o anchetă pentru a stabil cu exactitate cum s-a întâmplat totul și care a fost cauza decesului.

Ei bine, acum, o răsturnare de situație are loc. Se pare că lângă trupul neînsuflețit al Ștefaniei a fost găsită și o branulă. Mai mult, colegii acesteia au mărturisit că femeia era văzută des cu perfuzii din cauza epuizării.

De asemenea, înainte de deces, Ștefania Szabo ceruse de la farmacia spitalului mai multe substanțe, unele pentru anestezie, dar și calmante foarte puternice și opioide. În același timp, colegii mai spun că organismul ei ar fi putut ceda din cauza epuizării. Funcția de director medical presupune responsabilități uriașe.

Pe lângă asta, Ștefania ajungea să lucreze neîntrerupt și câte 32 de ore, deși funcția pe care o deținea nu o obliga să efectueze și gărzi. Chiar și așa, ea făcea cel puțin șapte gărzi lunar, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă.

„Am fost de multe ori în situația de a o vedea cu cateter la mână, la serviciu, epuizată. I-am spus să meargă acasă, iar dumneaei a refuzat, spunând că are treabă și trebuie să intre în sală. Era bolnavă și alegea să rămână aici. Nu pleca acasă. Se vedea pe ea că se simte rău”, a declarat Grațiela Constantin, asistent medical.

Ștefania Szabo nu este singurul medic care ar fi murit din cauza epuizării la Spitalul de Urgență Buzău. Clara Anton a murit tot după o noapte de gardă

Foto: Facebook

×