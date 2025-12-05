Atac halucinant! Fiul unui milionar român a încercat să omoare un bărbat pentru 350 de lei!

Fiul lui Cosmin Bălcăcean, un ”rege al imobiliarelor”, a fost condamnat la aproape 4 ani de închisoare după ce și-a înjunghiat un prieten pentru o datorie de 350 de lei! În fața judecătorilor, tânărul milionar a încercat cu orice preț să obțină iertare. A promis că se schimbă, a cerut clemență și chiar a dezvăluit drama care l-a lovit după arest: propriul tată nu mai vrea să audă de el. Datele obținute în exclusivitate de CANCAN.RO scot la iveală detalii șocante despre atac, dar și despre scandalul din familia milionarului.

Victor Bălcăcean a fost arestat preventiv chiar înainte de Crăciun, după ce și-a înjunghiat un prieten în vârstă de 18 ani, care a ajuns de urgență la Spitalul Universitar de Urgență București, cu lama atingându-i unul dintre plămâni. Recent, acesta a fost condamnat la aproape patru ani de închisoare pentru tentativă de omor, iar CANCAN.RO a aflat detalii din dosarul său care conține mărturii și detalii șocante ce scot la iveală nu doar circumstanțele violente ale atacului, ci și ”drama” din familia sa.

Tânărul milionar și-a atacat prietenul pentru o datorie de 350 de lei!

„Ți-ai plătit datoria în sange”, i-ar fi zis Victor Bălcăcean amicului său pe care l-a înjunghiat pentru o datorie de 350 de lei! Atacul s-a produs în seara de 23.12.2024, pe strada Pucheni, după ce Victor Bălcăcean i-a scris victimei pe Instagram și i-a cerut coordonatele, să afle unde e. Victima nu și-a imaginat că fiul milionarului vine cu intenția de a-l înjunghia, așa că i-a răspuns unde se află.

Când a ajuns la fața locului, însoțit de un martor, Victor Bălcăcean ar fi început să-și amenințe amicul care îi datora bani, după care a scos un cuțit de mici dimensiuni și l-a înjunghiat. După atac, acesta s-a urcat într-un BMW cu care venise… și a fugit!

În fața anchetatorilor, tânărul milionar ar fi declarat că nu el a avut cuțit, ci un alt martor care a participat la încăierare.

”A negat că ar fi înjunghiat victima, declarând că la un moment dat a observat lama unui cuțit în mâna unei persoane, dar nu poate identifica acea persoană. S-a speriat și a smuls briceagul din mâna acelei persoane, moment în care s-a tăiat la mâna dreaptă. A aruncat briceagul, dar nu știe unde și când. Nu-și amintește cum arăta briceagul sau cum erau îmbrăcate persoanele care ar fi putut avea briceagul în mână”, se arată în datele de la dosar, obținute de CANCAN.RO.

Ulterior, a revenit asupra declarației, dar tot nu a recunoscut atacul cu briceagul: „Cred am pus mâna pe el, băiețește, i-am dat una peste ceafă, iar el mi-a dat un pumn în buză. După, știu că i-am dat un pumn în arcadă”, le-a mărturisit judecătorilor Bălcăcean Jr.

După atac, amicul lui Bălcăcean nu și-a dat seama cât de grav a fost rănit, până când nu a ajuns acasă, iar bunica lui a observat că respiră greu și îi curge mult sânge din zona toracică. Au sunat la 112, iar băiatul a fost transportat de urgență la spital.

După aproape un an de procese, fiul milionarului a fost condamnat la 3 ani și 9 luni de închisoare pentru tentativă de omor!

Înainte de a fi condamnat, Victor Bălcăcean aproape că a implorat instanța să nu-l condamne, fiind dispus să plătească un prejudiciu de 4.000-5.000 de euro victimei. Ba mai mult, a încercat să emoționeze judecătorii cu faptul că tatăl său, milionarul Cosmin Bălcăcean, nu mai vorbește cu el de un an de zile, de când a fost reținut.

Cu toate astea, magistrații nu s-au lăsat înduplecați.

