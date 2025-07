Monica Davidescu, mesaj de pe patul de spital. Soția lui Aurelian Temișan și-a îngrijorat fanii: ”E multă trudă pentru salvarea unui om”

Recent, soția lui Aurelian Temișan și-a îngrijorat fanii din mediul online. Se pare că aceasta se confruntă cu unele probleme de sănătate și a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Monica Davidescu a postat o fotografie de pe patul de spital și a transmis un mesaj important în mediul online. Ce a transmis vedeta?

Ultima perioadă pare că nu a fost una prea bună pentru Monica Davidescu. Soția lui Aurelian Temișan se confruntă cu unele probleme de sănătate și a ajuns de urgență la spital. Aceasta a fost internată, iar realitate din cadrul unității medicale a făcut-o să transmită un mesaj important în mediul online.

(CITEȘTE ȘI: FATA MONICĂI DAVIDESCU ȘI A LUI AURELIAN TEMIȘAN, ÎN FAȚA UNEI ALEGERI IMPORTANTE: ”SE ÎNDREAPTĂ CĂTRE…”)

Recent, Monica Davidescu a postat în mediul online o fotografie de pe patul de spital. Imaginea i-a îngrijorat pe fanii acesteia, care au fost curioși să afle ce s-a întâmplat cu ea. Deși soția lui Aurelian Temișan nu a dat detalii despre problemele de sănătate cu care se confruntă, aceasta a transmis un mesaj important de pe patul de spital.

A vrut să atragă atenția asupra muncii extraordinare pe care cadrele o depun în spitale. Monica Davidescu a observat cum medicii, asistentele și întreg personalul muncesc încontinuu, fără oprire, pentru a salva vieți. Soția lui Aurelian Temișan a fost internată la spitalul Colțea, din Capitală.

„E multă trudă în spital pentru salvarea vieții și sănătății unui om, în ture lungi și obositoare, 24 de ore, 7 zile în săptămână (iar suma netă pe care o primesc nu e cea pe care o vedeți la televizor, este jumătate, uneori mai puțin chiar, pentru că restul e impozitul către guvernanții nostri, dar in reportaje dau bine sumele mari).

E multă responsabilitate și sunt multe decizii pe care medicii le iau sub presiune. Am urmărit infirmierii și infirmierele care zoresc toată ziua să mențină curățenia, să însoțească pacienții, să îi ajute, să îi spele, am apreciat asistentele și asistenții care împart cu responsabilitate medicamente, pun branule, fac injecții, potrivesc perfuzii, le urmăresc, le opresc, alina dureri…

Am privit medicii rezidenți care ascultă pacienții, discută cu ei, notează orice schimbare de stare, schimbă pansamente, urmăresc evoluțiile, am rămas impresionată de medicii anesteziști, specialiști și chirurgi care intervin prin voia Domnului și repară organismele noastre. Mulțumesc din nou cu plecăciune acestor oameni din toate spitalele.

De data asta mă îndrept in mod direct cu mulțumirile către personalul spitalului Colțea pentru o săptămână în care mi-au dăruit din timpul lor, mi-au vorbit, m-au ascultat, m-au alinat, mi-au redat buna funcționalitate a organismului”, a scris Monica Davidescu în mediul online.