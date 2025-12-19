Acasă » Știri » Știri externe » „Îngrozit” de propriul fiu. Ce mărturisiri a făcut Rob Reiner la petrecerea de Crăciun a lui Conan O’Brien, chiar înainte de crimă

„Îngrozit" de propriul fiu. Ce mărturisiri a făcut Rob Reiner la petrecerea de Crăciun a lui Conan O'Brien, chiar înainte de crimă

De: Daniel Matei 19/12/2025 | 22:10
„Îngrozit” de propriul fiu. Ce mărturisiri a făcut Rob Reiner la petrecerea de Crăciun a lui Conan O’Brien, chiar înainte de crimă
Sursa foto: Profimedia

Regretatul regizor Rob Reiner ar fi spus că este „îngrozit” că fiul său, Nick, l-ar putea „răni”, în ultimele sale cuvinte rostite la petrecerea de sărbători organizată de Conan O’Brien, înainte ca el și soția sa să fie găsiți morți în casă.

Una dintre vedetele prezente la slujba de pomenire a regizorului și soției sale i-a lăsat pe ceilalți participanți în lacrimi atunci când a dezvăluit ultimele cuvinte pe care Rob le-ar fi rostit la petrecere.

Ce mărturisiri a făcut Rob Reiner despre fiul său

„Sunt îngrozit de Nick. Nu pot să cred că o să spun asta, dar mi-e frică de fiul meu. Cred că propriul meu fiu mă poate răni”, își amintește vedeta.

Mulți dintre cei prezenți la eveniment ar fi devenit emoționați la auzul cuvintelor rostite de regizor. La evenimentul trist au fost prezenți și vedeta serialului „Prințesa Mireasă”, Billy Crystal, și soția sa, Janice, precum și comedianții Larry David, Bill Hader și O’Brien.

În orele premergătoare morții lui Rob și Michele, cuplul ar fi fost implicat într-o altercație verbală cu Nick, despre care se spune că „a intrat în panică” și a avut o ieșire nepotrivită la petrecerea de Crăciun a lui O’Brien pe 13 decembrie, a confirmat o sursă pentru The Post.

Fiul lui Rob Reiner era cunoscut pentru problemele sale

Familia a discutat deschis despre îndelungatele lupte ale lui Nick Reiner cu abuzul de substanțe înainte de lansarea filmului său semi-autobiografic din 2015, „Being Charlie”. Tatăl și fiul au făcut echipă pentru a scrie și regiza filmul despre un adolescent dependent de substanțe și drumul său dificil spre recuperare.

Regizorul și soția sa au spus că s-au simțit disperați în timpul luptelor fiului lor, dar când acesta le spunea că programele de reabilitare nu funcționează, nu l-au ascultat întotdeauna și i-au crezut pe profesioniștii care îl tratau pe fiul lor. Acesta a intrat și ieșit din centre de reabilitare ani la rând și chiar ajunsese să stea pe străzi în adolescență.

Cine este Nick Reiner, acuzat că și-a ucis tatăl, celebrul regizor Rob Reiner. A avut numeroase probleme de-a lungul vremii

Au fost publicate rezultatele autopsiei lui Rob Reiner. De ce au murit, de fapt, regizorul și soția sa

Nick Reiner, surprins de camere cu puțin înainte de a-și ucide părinții. Unde a mers fiul lui Rob Reiner înainte de crimă

