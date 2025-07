Fata Monicăi Davidescu și a lui Aurelian Temișan, în fața unei alegeri importante: ”Se îndreaptă către…”

Monica Davidescu și Aurelian Temișan trăiesc la intensitate maximă momentele importante din viața fiicei lor, Dora, care din toamnă va începe un nou capitol. Tânăra a încheiat ciclul gimnazial, a trecut prin evaluarea națională, iar luna aceasta va afla liceul la care fost distribuită. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița ne-a povestit despre direcția de studiu a fiicei sale, ultimele spectacole de la TNB, dar și vacanța care le bate la ușă.

Monica Davidescu ne-a mărturisit că Dora merge la cursuri de teatru încă de la grădiniță și are de gând să continue dezvoltarea prin teatru și la liceu. Până atunci însă, în luna august îi așteaptă o escapadă în Grecia, dar și o aventură prin țară cu mașina. Totul trebuie stabilit din timp, pentru că au animale de companie și nu pot pleca oricând. Pe perioada concediului, în casa soților Temișan – Davidescu vor locui prietenii lor, în grija cărora vor rămâne “copiii” patrupezi.

Monica Davidescu: „Distribuirea elevilor după opțiunile din listă rămâne o loterie”

CANCAN.RO: Emoțiile sunt la cote ridicate vara asta. Cum ați gestionat momentele importante din viața Dorei, care începe din toamnă liceul ?

Monica Davidescu: Dora și-a controlat bine emoțiile, conștientă de importanța acestui examen, dar sigură pe ea. Ne pregătim să facem listele cu liceele dorite. Primele pe listă sunt cele din apropierea casei , cum este firesc pentru a nu petrece timp prețios în trafic, dar distribuirea elevilor după opțiunile din listă rămâne o loterie.

CANCAN.RO: Se va îndrepta spre uman sau spre real? Ce își dorește?

Monica Davidescu: Matematica nu a fost una din materiile ei preferate. Se îndreaptă către uman filologie sau științe sociale. Își dorește un liceu teoretic unde să își îmbogățească cunoștințele și să găseasca profesori dedicați cărora să le placă să predea materia. Atunci când profesorul e implicat și copiilor le transmite energia bună și deschiderea pentru a afla mai multe.

CANCAN.RO: Teatrul sau muzica se regăsesc printre preferințele ei?

Monica Davidescu: Dora a făcut teatru în particular încă de la grădiniță, și în toate spectacolele de sfârșit de an a cântat și a dansat, adică o pregătire complexă pe care a făcut-o în trupa de copii Cosmos condusă de Cosmin Vîjeu, iar din clasa a XI va avea și oră de artă la clasa unde va face din nou dezvoltare personală prin teatru.

(VEZI ȘI: Ce nu s-a văzut la nunta Kirei Hagi. Surpriza care a lăsat-o pe mireasă fără cuvinte în biserică: „Toți cei prezenți au participat”)

Monica Davidescu: „Mai avem 3 reprezentatii cu Compania de teatru Concordia. Vom juca în chirie la Teatrul Național”

CANCAN.RO: Pentru voi când începe vacanța?

Monica Davidescu: Din 29 iunie Teatrul Național unde activez eu a intrat în relaș, dar în luna iulie mai avem 3 reprezentatii cu Compania de teatru Concordia. Vom juca în chirie la Teatrul Național la sala Studio în 8, 10,11 iulie “Sistemul perfect”, “O noapte furtunoasă” și “Visul unei nopți de vară”. Asta dacă nu sunt prea mulți spectatori în vacanță, pentru că la noile taxe nu ne permitem să jucăm cu sala goală.

CANCAN.RO: Având în vedere nunta Kirei Hagi, colega ta de scenă, au existat mici modificări la datele spectacolelor? Încheiați stagiunea în formula inițială?

Monica Davidescu: Nu se modifică nimic din programul de spectacole. Cu Kira jucăm în 8 iulie, iar ea a fost foarte atentă la programarea vacanței. Jucăm în formulă completă.

Monica Davidescu: „Ne corelăm mereu programul cu cei care se mută la noi acasă pe perioada vacanței”

CANCAN.RO: Ce planuri de concediu v-ați făcut? Preferați vacanțele dinamice? Sunteți pro destinații din țară sau din străinătate?

Monica Davidescu: Ca toată lumea abia așteptăm perioada de concedii. Vom pleca și noi 6 zile într-o perioadă în care am putut să ne corelăm programul cu prietenii care se vor muta la noi acasă pentru aniămaluțe. Noi ne corelăm mereu programul cu cei care se mută la noi acasă pe perioada vacanței. Anul acesta am ales Grecia, o zonă liniștită unde împreuna cu câțiva prieteni am închiriat o căsuț mai departe de plajă pentru liniște și confort. Când ne întoarcem o să mai profităm de câteva zile de vacanță în țară, fără un plan anume. Ne urcăm în mașină și plecăm să vedem frumusețile acestei țări. Înnoptăm unde ne place.

CANCAN.RO: Urmează și ziua ta de naștere. Care este cadoul de suflet pe care Aurelian ți l-a făcut, pe lângă fiica voastră, Dora?

Monica Davidescu: Anul acesta se potrivește ca vacanța să cuprindă și ziua mea. Primul cadou de suflet a fost cățelusa Agatha, primul nostru catel, în 2002 apoi a urmat pisicul Trotki. Și ultimul a fost anul acesta Atlas, pisicul care seamănă perfect cu cel pe care l-am avut 20 de ani și care “a plecat” anul trecut.

CANCAN.RO: Care sunt provocările care au venit o dată cu adolescența Dorei?

Monica Davidescu: Cu copiii sunt provocări la orice vârstă. Acum, la adolescență, provocările țin de pregătire, de examene, de bal, cu rochie specială, cu pantofi, desprinderea de colegii cu care a stat 9 ani în clasă cu bune cu rele, începutul unei noi perioade.

Foto: Instagram

(NU RATA: Cum își câștigă existența fiica lui Aurelian Temișan, la doar 13 ani. Dora este independentă financiar!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.