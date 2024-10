Povestea uluitoare a Andradei, românca devenită agent imobiliar pentru Leo Messi: ”Lucrez cu el de peste 10-12 ani”

Mulți sunt românii care și-au lăsat în spate casa, familia, prietenii și au plecat în alte țări în căutarea unui viitor mai bun. Este și cazul Andradei, care în urmă cu doar câțiva ani își făcea bagajele și pornea către Spania, țara în care migrau mulți conaționali la acea vreme. Povestea ei este una surprinzătoare și subliniază cum românii se pot descurca oriunde. Andrada a plecat de jos în Spania, iar acum a ajuns să facă afaceri cu Leo Messi.

România este a doua țară din lume care și-a pierdut cei mai mulți locuitori din cauza migrației. În Uniunea Europeană, românii repezită cea mai mare comunitate din diaspora, aproximativ 4 milioane. Mulți dintre ei pleacă de acasă în căutarea unui viitor mai bun, iar unii dintre ei, precum Andrada, îl găsesc. Cum a ajuns tânăra să facă afaceri cu Leo Messi sau cu membrii formației Rolling Stones?

Așa cum spuneam, în urmă cu mulți ani, Andrada se înscria în rândul românilor ce părăseau țara și plecau în Spania. După ce a ajuns pe meleaguri străine, românca și-a început călătoria de jos, așa cum o fac mulți conaționali. La început, aceasta a făcut curățenie în campinguri, a servit în baruri și a muncit din greu.

Însă, nu a renunțat, chiar dacă drumul a fost anevoios, iar acum a devenit agent imobiliar în Spania și vinde apartamente de lux, de milioane de euro. Printre clienții acesteia se numără și legendarul fotbalist Leo Messi. Cei doi lucrează împreună de aproximativ 12 ani, iar Andrada a devenit unul dintre omenii în care sportivul are încredere.

De asemenea, printre clienții Andradei s-au numărat și membrii formației Rolling Stones, iar Ronnie Wood este unul dintre clienții ei preferați. Un om foarte modest și cu mult bun simț, după cum îl descrie Andrada.

„Leo Messi este unul dintre clienții cu care am lucrat şi lucrez de peste 10-12 ani, am vândut primul apartament în Barcelona şi îi achiziţionez toate hotelurile în Spania şi multe altele. Un alt om foarte modest pe care eu îl apreciez foarte mult este Ronnie de la Rolling Stones, am lucrat şi cu restul trupei, dar el îmi este foarte drag”, a declarat Andrada, potrivit observatornews.ro.