Afacerea cu care un handbalist român a dat lovitura. Daniel a revenit în țară după 8 ani petrecuți în Portugalia

Daniel Dulf și-a construit o carieră de succes în handbal. Românul a petrecut 8 ani în Portugalia, însă a decis să renunțe la sport și la străinătate. Odată ajuns în țară, el a pus pe picioare o afacere cu care a dat lovitura. Bărbatul a mărturisit că toată familia a contribuit la „nașterea” acestui business, iar fiica lui, Sofia Dulf, a avut una dintre cele mai bune idei.

Daniel Dulf a renunțat la handbal pentru gastronomie. După 8 ani petrecuți în Portugalia, românul s-a întors în țara natală și a pus pe picioare o afacere de succes. Mai exact, el a deschis un restaurant, unde servește preparate tradiționale.

„Deoarece foarte multă lume doreşte pizza, sunt obişnuiţi ca la aproape toate restaurantele să primescă pizza, noi ne-am încăpăţânat să nu facem pizza, paste şi alte mâncăruri fast-food, dar, totuşi, am zis: ‘Hai să le satisfacem poftele!’ şi am venit cu Pita Moşilor cu slănină friptă, ceapă şi caş de oaie.”, a declarat Daniel Dulf pentru Observator News .

Citește și: Dacian a primit o moștenire și a făcut avere la doar 22 de ani! Leguma banală care i-a umplut conturile de bani

Din dorința de a păstra tema tradițională a restaurantului, dar a satisface, în același timp, și poftele românilor, Daniel Dulf a creat Pita Moșilor – o variantă românească la pizza. Preparatul a primit acest nume de la fiica fostului handbalist, Sofia.

„Stăteam într-o seară cu familia, fix aici, luam cina şi am făcut Pita Moşilor, iar noi ne gândeam să o băgăm în meniu şi ne trebuia un nume şi apoi am venit cu tot felul de idei, până am venit eu cu a mea cu Pita Moşilor.”, a spus Sofia Dulf.