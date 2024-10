Mihai Grama, un bărbat din Reghin, a dat lovitura cu o afacere unică în lume: ”Unii au râs de mine la început”

Un român din Reghin a dat lovitura vieții sale cu o afacere unică în lume. Produsul pe care îl vinde este căutat de foarte mulți străini, motiv pentru care a ajuns să fie premiat la nivel internațional. Mai mult decât atât, de curând, a devenit Tezaur Uman Viu. Află, în articol, ce business a dezvoltat bărbatul, dar și cum a ajuns să îl dezvolte dincolo de granițele țării noastre.

Mihai Grama, un bărbat din Reghin, a reușit să pună bazele unei afaceri unice. Apropiații nu au crezut în el și chiar l-au ironizat atunci când au aflat ce vrea să facă, însă românul nu s-a dat bătut, iar acum se mândrește cu munca pe care o face.

Pasiunea pentru apicultură l-a transformat pe Mihai Grama în singurul vânător de albine din România, fiind denumit bărcaci. A avut ideea de produce miere de Iarbă Neagră sau negruș, un produs montan, bio.

Mierea de Iarbă Neagră este benefică organismului uman deoarece contribuie la reglarea tranzitului, a colonului, la combaterea infecțiilor urinare sau la eliminarea problemelor tiroidiene. Cu acest produs, românul a cunoscut succesul.

Mihai Grama a dezvăluit că mierea sa este căutată de oameni din toate colțurile lumii. Mai mult decât atât, această afacere i-a adus și premii importante. În anul 2022, a primit medalia de aur la Congresul APIMONDIA din Turcia.

Deşi nu am făcut publicitate, această miere din Iarbă Neagră ajunge nu doar în toate colţurile ţării, ci aproape în toate colţurile lumii (…) Au fost unii care au râs de mine, la început, dar cu această miere am luat medalia de aur la Congresul APIMONDIA din Turcia, din 2022”, a declarat Mihai Grama pentru Agerpres .

„Am aici o miere de Iarbă Neagră care este o raritate în România, aceasta fiind înregistrată ca şi produs montan BIO. Este o miere care are o formă, o structură şi un gust deosebit, inconfundabil. E ca un gel, ca un jeleu şi reglează în organismul uman tot ce ţine de tranzit, de colon, de infecţii urinare, de glandă tiroidă, fiind foarte recomandată şi diabeticilor.

Mihai Grama a mărturisit că în spatele succesului de care se bucură, se ascunde o muncă imensă. Modul de recoltare a tipului de miere este foarte dificil. Este vorba despre un proces îndelungat, începând cu scoaterea ramelor din stup până la strecurarea produsului.

Totuși, românul este foarte mândru de ceea ce a reușit să facă. Una dintre cele mai importante recunoașteri ale muncii sale a fost titlul de Tezaur Uman Viu. De asemenea, bărbatul a povestit că este căutat de jurnaliști străini pentru a oferi detalii despre afacerea lui.

„E o recunoaştere după mulţi, mulţi ani de activitate asiduă. La început erau mulţi care râdeau de mine, îmi spuneau că ce tot umblu prin pădure, că doar am 100 de stupi şi mă întrebau dacă mai vreau încă o sută. Pe mine mă interesează genetic să găsesc ceva ce e peste ceea ce am eu, aşa că am găsit.

De foarte multe ori, mi-am depăşit limitele şi acum, în sfârşit, de la Ministerul Culturii am primit recunoaşterea de Tezaur Uman Viu, fiind felicitat că am avut unul dintre cele mai stufoase dosare.

Apar în multe filme documentare, în presă, la posturi de televiziune, iar acum vin grupuri de turişti străini şi sunt fascinaţi că eu fac ceva inedit. Deci nu trebuie să ne pierdem identitatea”, a mai spus românul.