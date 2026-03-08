Acasă » Știri » Imaginile momentului din Teheran, după atacurile devastatoare: ”Cerul de deasupra orașului este acoperit de nori”

De: Andreea Stăncescu 08/03/2026 | 20:33
Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze tensiuni și incertitudini, iar ultimele evenimente din Iran arată că situația rămâne extrem de volatilă. În noaptea recentă, mai multe conducte petroliere au fost lovite, iar efectele acestor atacuri se resimt deja în capitala Teheran. Orașul se confruntă cu consecințe vizibile și cu un impact semnificativ asupra mediului și vieții cotidiene a locuitorilor.

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să creeze tensiuni majore, iar ultimele atacuri asupra infrastructurii petroliere din Iran arată că instabilitatea rămâne profundă. Noaptea trecută, mai multe conducte și depozite de petrol din Teheran au fost lovite, provocând incendii puternice și coloane masive de fum care încă acoperă orașul.

Situația din Teheran este critică

Situația de dimineață este dramatică. Cerul capitalei este complet întunecat de nori negri și fum dens, iar ploaia care cade este vizibil contaminată cu petrol. Atmosfera din Teheran a fost descrisă ca fiind sufocantă. Coloane groase de fum se ridică din sudul și vestul orașului, iar zona afectată include, potrivit rapoartelor, și o posibilă rafinărie.

Impactul asupra mediului este evident, apa de ploaie fiind saturată cu substanțe petroliere, ceea ce agravează efectele asupra sănătății locuitorilor și asupra ecosistemului urban. Atacurile asupra infrastructurii critice din Teheran amplifică insecuritatea energetică și cresc îngrijorările internaționale legate de stabilitatea Iranului și a regiunii.

„Cerul de deasupra orașului este acoperit de nori foarte groși și negri. Puteți vedea asta peste tot. Acolo este vestul orașului, iar aici este nordul orașului. În mod normal, dacă te uiți în acea direcție, ai putea chiar să vezi Munții Alborz, dar acum totul este acoperit de nori. Asta vine după bombardamente majore în sudul și vestul orașului, care au avut loc aseară, când instalațiile petroliere au fost lovite, depozite de petrol și se pare că și o rafinărie ar fi putut fi lovită. (…) Apa de ploaie este, de fapt, neagră, aparent saturată cu petrol. Asta cade înaceastă dimineață: un fel de ploaie încărcată cu petrol pe care o avem acum deasupra capitalei iraniene, după atacurile care au avut loc”, a transmis Fred Pleitgen, reporter american.

CITEȘTE ȘI: Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui

Averea secretă a lui Ali Khamenei. Cum a făcut aproape 100 de miliarde de dolari din suferințele iranienilor de rând

×