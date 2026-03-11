Acasă » Știri » Test de inteligență | Rezolvați labirintul din imagine, fără să treceți de 2 ori consecutiv prin aceeași culoare

Test de inteligență | Rezolvați labirintul din imagine, fără să treceți de 2 ori consecutiv prin aceeași culoare

De: Denisa Crăciun 11/03/2026 | 16:51
Test de inteligență | Rezolvați labirintul din imagine, fără să treceți de 2 ori consecutiv prin aceeași culoare
Test inteligență

Testele de inteligență sunt cele mai adesea folosite de psihologi pentru a vedea care este IQ-ul unei persoane. Pe lângă aceast scop, mai are și un rol important asupra creierului. Ele îți antrenează mintea și ajută la menținerea memoriei. Dacă îți place tot ce ține de orientare și scăparea din labirint, am pregătit un test de inteligență perfect pentru tine.

Astfel de teste de logică au multe beneficii asupra sănătății. Cel mai important, îți antrenează mintea. Creierul tău va fi mai ager, iar pe parcursul timpului nu îți va juca feste. Totodată, ele ajută și la creativitate și gândirea rapidă pentru găsirea celor mai bune soluții.

Rezolvă labirintul din imagine

Testul de astăzi este unul complex. Mintea ta trebuie să fie pe poziții. Acesta îți testează rapiditatea și spiritul de orientare. Lucrurile sunt simple: tot ce trebuie să faceți ca să treceți cu brio de acest exercițiu de inteligență este să rezolvați labirintul, dar fără să traversați de 2 ori consecutiv pe aceeași culoare. Pentru a putea face acest lucru trebuie să fiți atenți, să nu vă grăbiți și să găsiți cea mai bună soluție.

Cei care ați reușit să rezolvați labirintul, sincere felicitări. Aveți un foarte bun simț al orientării. Dacă nu ați găsit ieșirea din labirint, iar testul v-a pus în dificultate, vă punem la dispoziție mai jos soluția. Sunteți gata să vedeți care era rezolvarea?

Test inteligență
Test inteligență

Ce reprezintă IQ-ul unei persoane

IQ-ul se referă la măsurarea inteligenței unui om. Cele mai cunoscute testări și folosite de specialiști și nu numai sunt rezolvarea unor teste, rezolvarea unor puzzele-uri, completarea unor imagini sau numere. Pe lângă acestea, cel mai des întâlnite sunt și identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. Testele de inteligență sunt împărțite în categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 7 + 1 = 0

TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ultimele clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Mesajul transmis de nașul său
Știri
Ultimele clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Mesajul…
Produsul alimentar de lux care costă cât o mașină second-hand. Imagini realizate de un român uimit
Știri
Produsul alimentar de lux care costă cât o mașină second-hand. Imagini realizate de un român uimit
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club
Adevarul
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Click.ro
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de...
Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă peste 10 miliarde de dolari
Digi 24
Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă...
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum a reușit Gabriela Cristea să slăbească 30 de kilograme. Vedeta a dezvăluit secretul: „Foarte ...
Cum a reușit Gabriela Cristea să slăbească 30 de kilograme. Vedeta a dezvăluit secretul: „Foarte mulți specialiști au fost implicați”
Ultimele clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze ...
Ultimele clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Mesajul transmis de nașul său
Produsul alimentar de lux care costă cât o mașină second-hand. Imagini realizate de un român uimit
Produsul alimentar de lux care costă cât o mașină second-hand. Imagini realizate de un român uimit
(P) Două legende ale anilor ’90 se întâlnesc pe aceeași scenă la București. Dr. Alban, invitat ...
(P) Două legende ale anilor ’90 se întâlnesc pe aceeași scenă la București. Dr. Alban, invitat special în concertul Haddaway din 18 aprilie, de la București
Nouă regulă pentru românii care vor să radieze o mașină. Ce trebuie să faci obligatoriu înainte ...
Nouă regulă pentru românii care vor să radieze o mașină. Ce trebuie să faci obligatoriu înainte de a o scoate din circulație
BANCUL ZILEI | „Fato, câte flori ai primit de 8 Martie?”
BANCUL ZILEI | „Fato, câte flori ai primit de 8 Martie?”
Vezi toate știrile