Test de inteligență | Rezolvați labirintul din imagine, fără să treceți de 2 ori consecutiv prin aceeași culoare

Testele de inteligență sunt cele mai adesea folosite de psihologi pentru a vedea care este IQ-ul unei persoane. Pe lângă aceast scop, mai are și un rol important asupra creierului. Ele îți antrenează mintea și ajută la menținerea memoriei. Dacă îți place tot ce ține de orientare și scăparea din labirint, am pregătit un test de inteligență perfect pentru tine.

Astfel de teste de logică au multe beneficii asupra sănătății. Cel mai important, îți antrenează mintea. Creierul tău va fi mai ager, iar pe parcursul timpului nu îți va juca feste. Totodată, ele ajută și la creativitate și gândirea rapidă pentru găsirea celor mai bune soluții.

Rezolvă labirintul din imagine

Testul de astăzi este unul complex. Mintea ta trebuie să fie pe poziții. Acesta îți testează rapiditatea și spiritul de orientare. Lucrurile sunt simple: tot ce trebuie să faceți ca să treceți cu brio de acest exercițiu de inteligență este să rezolvați labirintul, dar fără să traversați de 2 ori consecutiv pe aceeași culoare. Pentru a putea face acest lucru trebuie să fiți atenți, să nu vă grăbiți și să găsiți cea mai bună soluție.

Cei care ați reușit să rezolvați labirintul, sincere felicitări. Aveți un foarte bun simț al orientării. Dacă nu ați găsit ieșirea din labirint, iar testul v-a pus în dificultate, vă punem la dispoziție mai jos soluția. Sunteți gata să vedeți care era rezolvarea?

Ce reprezintă IQ-ul unei persoane

IQ-ul se referă la măsurarea inteligenței unui om. Cele mai cunoscute testări și folosite de specialiști și nu numai sunt rezolvarea unor teste, rezolvarea unor puzzele-uri, completarea unor imagini sau numere. Pe lângă acestea, cel mai des întâlnite sunt și identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. Testele de inteligență sunt împărțite în categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 7 + 1 = 0

TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917