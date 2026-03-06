MAE, prima reacție după acuzațiile în cazul fiicei Dacianei Sârbu: ”Nu apare în evidențele consulare”

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat după informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora fiica Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta ar fi fost dată jos din autocarul care trebuia să transporte un grup de copii din Dubai spre Oman. Reprezentanții instituției au explicat că numele minorei nu figura în evidențele consulare întocmite pentru repatrierea cetățenilor români din zonă.

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la anularea mai multor zboruri comerciale. În aceste condiții, autoritățile au organizat alternative pentru transportul unor români aflați în zonă. Printre variante s-a numărat deplasarea cu autocarul din Dubai către Muscat, capitala Omanului, de unde urma să fie organizată plecarea spre București.

Fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu trebuia să facă parte din acest grup de copii, însă nu a mai ajuns în Oman. Potrivit informațiilor apărute inițial, tânăra ar fi fost coborâtă din autocar, existând suspiciuni că decizia ar fi fost influențată de notorietatea numelui pe care îl poartă.

Ministerul Afacerilor Externe a respins această variantă și a transmis că numele minorei nu se regăsea în sistemul consular folosit pentru gestionarea situațiilor de criză și, prin urmare, nu putea apărea pe lista persoanelor incluse în transport.

”Doamna de care vorbiți dumneavoastră nu apare în evidențele consulare, deci nu apare în sistemul gestionat de Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea acestor situații de criză. Numele doamnei sau cetățeanului de care faceți dvs. referință nu apare în sistem și, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă”, a transmis purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.

Ce a spus Daciana Sârbu despre situația tensionată

Daciana Sârbu a vorbit pe rețelele sociale despre momentele dificile și tensionate prin care a trecut în această perioadă. Ea a transmis că situația prin care a trecut fiica sa a afectat-o profund și a anunțat că intenționează să ia măsuri legale pentru a clarifica cele întâmplate și pentru a obține răspunsuri.

”Cam așa a fost ultima săptămână pentru mine. Nu am simțit nevoia să scriu în timp ce se întâmplau toate acestea și nici să mă plâng. Le-am trăit cu tristețe, cu îngrijorare pentru copilul meu și privat. Ieri mi s-a dărâmat lumea. Am simțit pe langa disperare, furia și frustrarea unei mame careia I se ia speranta ca I se intoarce copilul acasa și am reacționat. Aș fi putut să tac, așa cum am făcut de multe ori când m-am simțit nedreptățită. Aș fi putut să pun și acest episod într-un alt sertar al minții. Dar nu era drept față de Irina. Nu după tot ce a trăit în aceste zile. N-o să mǎ oprească nimic, nici măcar valul de ură și minciunile aruncate asupra mea astăzi. Adevărul rămâne adevăr, iar Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată”, a declarat Daciana Sârbu.

CITEȘTE ȘI: Serghei Mizil, revoltat după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din avion: „Nu era pe cont propriu, era cu un grup de elevi”

Ce i-a spus Irina mamei sale, când a aflat că nu se poate întoarce acasă: ”Plângea, nu mai suport”