Acasă » Știri » MAE, prima reacție după acuzațiile în cazul fiicei Dacianei Sârbu: ”Nu apare în evidențele consulare”

MAE, prima reacție după acuzațiile în cazul fiicei Dacianei Sârbu: ”Nu apare în evidențele consulare”

De: Andreea Stăncescu 06/03/2026 | 21:59
MAE, prima reacție după acuzațiile în cazul fiicei Dacianei Sârbu: ”Nu apare în evidențele consulare”
Reacția MAE la incidentul din Dubai / Sursa foto: Shutterstock

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat după informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora fiica Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta ar fi fost dată jos din autocarul care trebuia să transporte un grup de copii din Dubai spre Oman. Reprezentanții instituției au explicat că numele minorei nu figura în evidențele consulare întocmite pentru repatrierea cetățenilor români din zonă.

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la anularea mai multor zboruri comerciale. În aceste condiții, autoritățile au organizat alternative pentru transportul unor români aflați în zonă. Printre variante s-a numărat deplasarea cu autocarul din Dubai către Muscat, capitala Omanului, de unde urma să fie organizată plecarea spre București.

Fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu trebuia să facă parte din acest grup de copii, însă nu a mai ajuns în Oman. Potrivit informațiilor apărute inițial, tânăra ar fi fost coborâtă din autocar, existând suspiciuni că decizia ar fi fost influențată de notorietatea numelui pe care îl poartă.

Ministerul Afacerilor Externe a respins această variantă și a transmis că numele minorei nu se regăsea în sistemul consular folosit pentru gestionarea situațiilor de criză și, prin urmare, nu putea apărea pe lista persoanelor incluse în transport.

”Doamna de care vorbiți dumneavoastră nu apare în evidențele consulare, deci nu apare în sistemul gestionat de Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea acestor situații de criză. Numele doamnei sau cetățeanului de care faceți dvs. referință nu apare în sistem și, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă”, a transmis purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.

Sursa foto: social media

Ce a spus Daciana Sârbu despre situația tensionată

Daciana Sârbu a vorbit pe rețelele sociale despre momentele dificile și tensionate prin care a trecut în această perioadă. Ea a transmis că situația prin care a trecut fiica sa a afectat-o profund și a anunțat că intenționează să ia măsuri legale pentru a clarifica cele întâmplate și pentru a obține răspunsuri.

”Cam așa a fost ultima săptămână pentru mine. Nu am simțit nevoia să scriu în timp ce se întâmplau toate acestea și nici să mă plâng. Le-am trăit cu tristețe, cu îngrijorare pentru copilul meu și privat. Ieri mi s-a dărâmat lumea. Am simțit pe langa disperare, furia și frustrarea unei mame careia I se ia speranta ca I se intoarce copilul acasa și am reacționat.

Aș fi putut să tac, așa cum am făcut de multe ori când m-am simțit nedreptățită. Aș fi putut să pun și acest episod într-un alt sertar al minții. Dar nu era drept față de Irina. Nu după tot ce a trăit în aceste zile.

N-o să mǎ oprească nimic, nici măcar valul de ură și minciunile aruncate asupra mea astăzi. Adevărul rămâne adevăr, iar Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată”, a declarat Daciana Sârbu.

CITEȘTE ȘI: Serghei Mizil, revoltat după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din avion: „Nu era pe cont propriu, era cu un grup de elevi”

Ce i-a spus Irina mamei sale, când a aflat că nu se poate întoarce acasă: ”Plângea, nu mai suport”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce salariu avea Gabriela Cristea la Pro TV, de fapt. Cât câștiga lunar: ”Nici nu visam la banii ăștia!”
Știri
Ce salariu avea Gabriela Cristea la Pro TV, de fapt. Cât câștiga lunar: ”Nici nu visam la banii…
Doliu în lumea filmului! Celebrul actor a murit la doar 27 de ani, după ce un copac s-a prăbușit peste el
Știri
Doliu în lumea filmului! Celebrul actor a murit la doar 27 de ani, după ce un copac s-a…
Rusia își consolidează trupele la granița NATO și se pregătește pentru un posibil conflict militar
Mediafax
Rusia își consolidează trupele la granița NATO și se pregătește pentru un posibil...
Un loc de parcare în zona Chiajna – Militari Residence costă în 2026 cât „o garsonieră, acolo, în 2013”. Suma cerută acum de un proprietar
Gandul.ro
Un loc de parcare în zona Chiajna – Militari Residence costă în 2026...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că diagnosticul a fost pus abia după ce a ajuns la psihiatrie
Adevarul
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost...
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
Digi24
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Mediafax
Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Parteneri
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Digi 24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Un loc de parcare în zona Chiajna – Militari Residence costă în 2026 cât „o garsonieră, acolo, în 2013”. Suma cerută acum de un proprietar
Gandul.ro
Un loc de parcare în zona Chiajna – Militari Residence costă în 2026 cât „o...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce salariu avea Gabriela Cristea la Pro TV, de fapt. Cât câștiga lunar: ”Nici nu visam la banii ...
Ce salariu avea Gabriela Cristea la Pro TV, de fapt. Cât câștiga lunar: ”Nici nu visam la banii ăștia!”
Fratele milionarului Yoav Stern a pus tunurile pe Oana Cuzino. Cumnatul vrea să-i ia ex-vedetei PRO ...
Fratele milionarului Yoav Stern a pus tunurile pe Oana Cuzino. Cumnatul vrea să-i ia ex-vedetei PRO TV toate casele de la Snagov și a cerut anularea testamentului
Doliu în lumea filmului! Celebrul actor a murit la doar 27 de ani, după ce un copac s-a prăbușit ...
Doliu în lumea filmului! Celebrul actor a murit la doar 27 de ani, după ce un copac s-a prăbușit peste el
Cât de eficiente sunt injecțiile pentru slăbit, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Am o ...
Cât de eficiente sunt injecțiile pentru slăbit, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Am o informație medicală care sună a breaking news”
Semnul divin pe care Elena Udrea l-a primit în închisoare: ”Fix în noaptea de Înviere”
Semnul divin pe care Elena Udrea l-a primit în închisoare: ”Fix în noaptea de Înviere”
Predicția îngrijorătoare făcută de ”noul Nostradamus” s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos ...
Predicția îngrijorătoare făcută de ”noul Nostradamus” s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos Salomé pentru 2026
Vezi toate știrile
×