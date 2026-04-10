Prognoza meteo în Vinerea Mare. Zonele din România care vor fi cuprinse de viscol și ninsori neașteptate

În Vinerea Mare, vremea va fi neobișnuit de rece pentru această perioadă, cu temperaturi scăzute în toată țara, precipitații slabe și episoade de lapoviță sau ninsoare în unele regiuni. Nopțile vor fi deosebit de reci, cu brumă în multe zone, iar la munte va continua să ningă. Este o zi în care hainele groase rămân necesare în toată țara.

Prognoza meteo în Vinerea Mare

Vremea de azi, 10 aprilie, se va menține deosebit de rece pentru această perioadă din an, cu valori termice mult sub normalul lunii aprilie.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 5 și 14 grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la -7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la aproximativ 5 grade pe litoral. Cerul va fi variabil, dar cu înnorări temporare și precipitații slabe pe parcursul zilei, sub formă de ploaie, iar izolat lapoviță sau ninsoare.

Vremea de azi în România

Nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi rece, cu maxime cuprinse între 6 și 12 grade și minime apropiate de 0 grade sau ușor negative. Cerul va fi variabil, iar pe arii restrânse pot apărea ploi slabe. Spre finalul nopții, local se va semnala brumă.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, temperaturile vor urca ușor, atingând 10–14 grade ziua, însă nopțile vor rămâne reci, cu valori între 1 și 4 grade. Se vor semnala ploi slabe, iar izolat pot apărea și precipitații mixte. Vântul va avea unele intensificări.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vest, vremea va fi rece, dar relativ stabilă. Maximele vor fi între 9 și 13 grade, iar minimele între 0 și 3 grade. Vor fi înnorări temporare și ploi slabe, mai ales în zonele joase.

Est și nord-est

În est și nord-est, vremea va fi mai rece decât în restul țării. Temperaturile maxime vor fi între 5 și 10 grade, iar minimele pot coborî până la -5 grade. Vor fi posibile precipitații slabe, iar dimineața se va semnala brumă.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, maximele vor fi între 6 și 11 grade, iar minimele pot coborî până la -7 grade în depresiuni. Se vor semnala precipitații mixte, iar la munte vor predomina ninsorile, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, temperaturile vor fi ceva mai ridicate, cu maxime de 11–14 grade și minime de până la 5 grade. Vor fi ploi slabe pe arii restrânse, iar vântul va avea intensificări temporare.

Vremea de azi în București

În București, vremea va fi deosebit de rece. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11 grade, iar minima va fi între 1 și 4 grade. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua slab, iar în prima parte a nopții sunt posibile precipitații mixte. Vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca , ziua va fi rece, cu temperaturi de 7–9 grade și cer variabil, temporar noros. Noaptea va fi rece, cu valori în jur de 0 grade și condiții de brumă.

vremea va fi ușor mai blândă, cu maxime de 10–12 grade. Cerul va fi variabil, iar minimele vor coborî spre 2–3 grade.

În Iași, se vor înregistra temperaturi scăzute, cu maxime de 6–8 grade și minime între -1 și 1 grad. Dimineața și noaptea sunt posibile condiții de brumă.

La Craiova, maximele vor ajunge la 11–13 grade, cu cer variabil și înnorări temporare. Minimele vor fi de 2–3 grade.

În Constanța, vremea va fi mai blândă datorită influenței mării, cu temperaturi de 12–14 grade ziua și 4–5 grade noaptea. Vor fi posibile ploi slabe și intensificări ale vântului.

La Brașov, vremea va fi rece, cu maxime de 6–8 grade și minime ce pot coborî până la -3…-5 grade. Sunt posibile precipitații mixte și condiții de brumă.

CITEȘTE ȘI: Vești proaste de la ANM! Cum va fi vremea în noaptea de Înviere 2026

Vortex polar | Localitățile din România în care ninge de Paște, potrivit meteorologilor Accuweather