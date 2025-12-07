Lando Norris, campion mondial în Formula 1! Ultima etapă a sezonului 2025 a fost spectaculoasă

Yas Marina a devenit ringul unde nervii au plesnit, motoarele au urlat, iar destinul a schimbat ordinea lumii în motorsport. Iar trofeele,atât cel al cursei, cât și cel al campionatului mondial, au ajuns în mâini diferite!

Într-o finală cum Formula 1 nu a mai văzut de 15 ani, Lando Norris a devenit Campion Mondial 2025, în urma unui loc 3 care a valorat cât aurul curat. Max Verstappen a câștigat cursa, Oscar Piastri a încheiat pe locul 2, însă marele trofeu al sezonului a mers către britanicul care a reușit miracolul portocaliu.

Cu 423 de puncte la final, Norris l-a detronat pe Verstappen, care s-a oprit la 421 după o victorie care, pentru prima dată în ani, nu i-a mai fost suficientă. Piastri, outsiderul sezonului, a închis clasamentul cu 410 puncte, o distanță minusculă într-un campionat aproape matematic perfect în dramatismul lui.

Norris și-a ținut calmul până la capăt, iar când a coborât din mașină, a izbucnit: Nu credeam că voi plânge, dar am făcut-o! Sunt mândru de mine, dar și mai mândru de tot ce am construit cu McLaren!

Și are de ce! După 9 ani în echipă, talentul său a explodat în cel mai așteptat moment.

Cum arăta situația înainte de cursă: trei titani, un singur tron

Înainte de startul din Abu Dhabi, lumea respira deja mai greu. Lando Norris pornea ca lider cu 408 puncte, având nevoie doar de podium pentru a-și asigura primul titlu mondial. La doar 12 puncte în spate, Max Verstappen, stăpânul modern al vitezei, omul cu cinci victorii pe acest circuit, își pregătea atacul final.

Oscaru Piastri, însă, venea cu un scenariu demn de Hollywood: 392 de puncte și o singură șansă- victorie plus un dezastru pentru Norris. Toți trei aveau câte 7 victorii în sezon, raritate absolută în istoria modernă a F1.

Era, practic, o finală între generații! Trei idoli, trei generații, trei pentru un titlu! Norris, simbolul noii ere, Verstappen, veteranul dominator, Piastri, arma secretă, gheață în vene și viteză pură.

Rezumatul cursei care a oprit planeta: dueluri, strategie, nervi, declarații și lacrimi

Startul a fost curat, Verstappen tăind pista cu o precizie chirurgicală și preluând conducerea. Norris l-a depășit pe Piastri la început, dar australianul a revenit spectaculos cu o manevră pe exterior la Turn 9, mișcare care a smuls exclamații inclusiv de la comentatori: Am văzut pasul sezonului!

Verstappen a impus ritmul, iar McLaren a împărțit strategiilemPiastri pe hard-uri – stint lung, atac final. Norris pe medium, control pentru titlu.

Între timp, Leclerc alerga ca un leu flămând după podium, iar Tsunoda juca rolul scutierului perfect pentru Verstappen, ținându-l pe Norris în spate cât a putut.

În tururile 40-50, tensiunea a fost uriașă! Verstappen zbura spre victorie, Piastri nu îl putea ajunge iar Norris rezista presiunii Ferrari și își păstra poziția de campion virtual.

Pe final, Verstappen a condus detașat, însă toată planeta avea ochii pe papaya: Norris și Piastri rămâneau pe podium, exact ce britanicul avea nevoie.

Ultimul tur a fost o explozie de emoție! Verstappen câștigă cursa și salută tribunele. Norris trece linia, devine CAMPION MONDIAL pentru prima dată. Piastri completează podiumul unei ere portocalii.

A urmat nebunia: Donuts pe linia dreaptă, fum, artificii. Norris ridicând brațele, cu lacrimi în ochi.

Familia lui, echipa, Zak Brown, Sainz și chiar Verstappen îl felicită. Publicul scandând: „Lando! Lando! Lando!” Un campion pe care oricine îl place, raritate în F1.

Ce urmează după această noapte nebună: o eră nouă începe

McLaren revine oficial în vârful lumii după aproape trei decenii. Norris intră în clubul celor mari și devine, la 25 de ani, unul dintre cei mai iubiți piloți din lume.

Verstappen rămâne cu o victorie superbă, dar și cu amărăciunea unui titlu pierdut la două puncte și promisiunea clară că în 2026 va reveni mai periculos ca niciodată.

Piastri își consolidează statutul de superstar al noii generații, iar Australia visează din nou la un campion mondial în viitor.

Yas Marina a închis sezonul cu artificii, lacrimi, îmbrățișări și o certitudine: Formula 1 trăiește cea mai puternică eră a sa. Iar duelul Norris–Verstappen–Piastri abia începe.

CITEȘTE ȘI: Bătălia finală din Abu Dhabi poate rescrie istoria Formulei 1! Norris, Verstappen și Piastri: trei gladiatori, un singur tron