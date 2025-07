Nelu Cortea a spus-o fără menajamente, Cătălin Bordea a rămas perplex! „Copiii mei îl urăsc!”

Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt nedezlipiți și fac echipă bună împreună. Cei doi comedianți sunt prezentatorii celui mai nou show tv produs de Mona Segall și Mihai Bendeac. Au făcut echipă bună și în America Express, câștigând sezonul la care au participat, așa că nu ne surprinde că ne vor capta atenția, din nou, cu umorul și energia debrodantă. Cei doi nu sunt doar colegi, ci și prieteni buni, astfel că, de la o vreme petrec aproape tot timpul împreună. Desigur că acest lucru nu a fost chiar pe placul ….copiilor lui Nelu Cortea. Cum a ajuns Cătălin Bordea din unchiul amuzant, în cel urât, aflăm de la cei doi prezentatori într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

O vorbă de-ale noastre spune că Cine se aseamănă, se adună! Acesta este și cazul lui Cătălin Bordea și a lui Nelu Cortea, cei doi prezentatori ai noii producții a Antenei 1 – The Ticket. Cei doi se completează foarte bine, motiv pentru care…. nu pot fi amândoi căsătoriți în același timp. De ce? Aflați în rândurile de mai jos.

Bordea și Cortea, „prietenie pe interes”?! „Lasă tot greul pe mine”

CANCAN.RO: Băieți, felicitări în primul rând pentru noul proiect tv. Spuneți-mi puțin cum ați primit propunerea?

Cătălin Bordea: Propunerea am primit-o telefonic. Sincer, eu am primit-o cu foarte mult entuziasm pentru că este pentru prima oară când prezint o emisiune, din ce știu eu, alături de Nelu Cortea. Eu sunt foarte curios cum o să se descurce el. Adică, eu pe ceilalți îi știu, au mai lucrat în televiziune, dar el….

Nelu Cortea: Am mai fost, cei ai? Am fost și la iUmor, la România are rost, la alte trusturi, ai grijă! O să fie foarte ok, plus că eu o să las absolut tot greul pe el că el este om trecut prin televiziune. Ia, mă, cară!

CANCAN.RO: Și îl lași așa? Duci tu tot greul și pe el îl lași mai în spate așa?

Cătălin Bordea: Da, n-am nicio problemă. Dacă vrei să îți lași bagajele la mine acasă, poți oricând să faci asta, dacă vrei să îți duci mașina la service, n-am nicio problemă, lasă tot greul pe mine!

Nelu Cortea: Noi întotdeauna ne-am completat, asta a fost și secretul relației acesteia, la tot ce am făcut.

Cătălin Bordea: De asta nu puteam să fim amândoi căsătoriți! Era supradoză de verighete și am zis, nu se poate, noi ne completăm, unul trebuie să fie singur, unul nu. Am rămas eu că mi-am permis financiar.

CANCAN.RO: Păi și când o să-ți găsești pe cineva tu Cătălin?

Cătălin Bordea: Schimbăm, când îmi găsesc eu pe cineva, schimbăm.

Nelu Cortea: Vorbesc cu nevastă-mea, îi spun că îmi pare rău și asta e.

Cătălin Bordea: O să acceseze niște fonduri europene, e destul de greu acum.

Nelu Cortea, despre Cătălin: „Copiii mei îl urăsc pentru că văd în el celălalt copil al meu”

CANCAN.RO: Cât timp petreceți voi împreună pe săptămână?

Nelu Cortea: Show-urile sunt împreună, la sală mergem împreună, filmăm acum împreună, mai facem niște lucruri tot împreună.

Cătălin Bordea: Ca să înțelegi, asta stă cu mine mai mult decât stă cu familia. Copiii lui mă urăsc, soția lui nu mai vrea să mă vadă niciodată.

Nelu Cortea: Copiii mei îl urăsc pentru că văd în el celălalt copil al meu, se comportă exact ca un copil.

CANCAN.RO: Am crezut că ești unchiul amuzant…

Cătălin Bordea: Sunt și the fun uncle. Tu ești tatăl absent.

Nelu Cortea: Plecăm împreună!

Cătălin Bordea: Și ce? Sunt ai mei?!

Nelu Cortea: Nu plec decât când trebuie să facem lucruri împreună, doar că facem toate lucrurile aproape împreună și atunci, asta e.

CANCAN.RO: Mă gândeam cât de important este să ai o parteneră înțelegătoare care să poată înțelege și momentele când nu poți fi lângă ea, lângă copii

Nelu Cortea: E foarte ok că este așa. Facem anul acesta 20 de ani. Ne înțelegem, am trecut prin toate, am trecut prin greu, prin bine, deja e lejer. Și prin căsnicie am trecut împreună. Am văzut tot ce se putea vedea și ne înțelegem minunat și ne acceptăm.

CANCAN.RO: După 20 de ani, o pauză de respiro, să mai pleci de acasă, să mai faci un proiect.

Cătălin Bordea: Cum a zis și Lino Golden, nu stați bot în bot.

Nelu Cortea: Da, The Ticket. Asta este biletul, uitați-vă, o să fie minunat. Ne vedem în septembrie.

