Cătălin Bordea a renunțat la visul lui, deși avea totul pregătit: ”Sunt prea singur ca să merite!”

Divorțul de Livia l-a făcut pe Cătălin Bordea să-și revizuiască viața. La mai bine de doi ani de la pronunțare, comediantul și-a îndeplinit cam toate dorințele de pe listă. La una singură a renunțat, însă. Nu mai vrea să-și ia casa visurilor sale, deși a fost la un pas să o achiziționeze. În schimb, juratul de la iUmor vine cu alte vești. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Cătălin Bordea a primit o adevărată lovitură după ce fosta sa parteneră l-a părăsit și l-a înșelat cu prietenul lui cel mai bun de la acea vreme. O bună perioadă, comediantul și-a bandajat singur rănile și a luat decizia să facă o listă a priorităților sale.

Și-a îndeplinit încet, dar sigur, cam toate dorințele. Profesional, îi merge cât se poate de bine, după ce toate proiectele sale au prins contur. „Sunt chiar foarte bine. Filmul merge extraordinar, am show-uri până în vară încontinuu”, ne-a spus Bordea.

Cătălin Bordea a renunțat la casa visurilor sale: „Sunt prea singur”

Pe plan sentimental încă nu și-a schimbat statutul de „bărbat singur” și nici nu se grăbește să facă acest lucru. A încercat o relație cu o tânără cunoscută pe Instagram, pe numele său Elena, doar că „minunea” a durat doar trei luni. După divorțul de Livia, fosta soție lângă care a petrecut 12 ani, idilele sale de până acum au fost sortite eșecului.

Viața sa amoroasă l-a determinat însă să renunțe la una dintre marile sale dorințe. Cătălin Bordea nu mai vrea să-și ia casa visurilor sale, deși a fost la un pas să o achiziționeze, după ce a pus ochii pe un imobil în zona Tunari.

„Nu am mai luat casa. Sunt prea singur ca să merite și să am nevoie de atâta spațiu”, a declarat comediantul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am inaugurat o cârciumă în sat”

În schimb, juratul de la iUmor vine cu alte vești. Scurta sa vizită la bunica din Botoșani, căreia i-a renovat casa, a fost ca o adevărată „gură de oxigen”.

„Am inaugurat o cârciumă în sat și am petrecut cu vecinele bunicii mele. Mi-a zis sora bunicii mele că muncesc atât de mult încât nu am timp să îmi dau seama că sunt bogat.

Renovarea casei bunicii a durat cam un an. I-am făcut toata casa, plus încă niște camere în plus. Era vremea pentru o schimbare acolo și știam cât de tare se bucură când are și ea totul frumos”, a dezvăluit Cătălin Bordea.

