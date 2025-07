Delia, fosta soție a lui Lino Golden, primul interviu alături de noul iubit: ”Un detaliu mi-a atras atenția!” Uluitor cum s-au combinat!

Delia, fosta soție a lui Lino Golden, s-a refăcut în totalitate după divorțul de acesta, iar acum este gata să iubească din nou. CANCAN.RO a surprins-o zilele trecute alături de nimeni altul decât Dr. Auday, esteticianul vedetelor, în Mamaia. Acum, cei doi vorbesc pentru prima dată despre tatonările dintre ei și spun ce planuri au, dacă lucrurile vor merge așa cum visează.

Lino Golden și soția sa au divorțat în martie, la un an de la căsătorie. Acum, tânăra pare că și-a revenit pe deplin după separarea de artist și este gata să dea o nouă șansă iubirii. Acum câteva zile, CANCAN.RO v-a arătat primele imagini cu ea și Dr. Auday, esteticianul Biancăi Drăgușanu și al Vicăi Blochina. Cei doi au petrecut câteva zile la soare, în Mamaia.

Acum, cei doi vorbesc în exclusivitate despre începutul lor de relație, spun când și cum s-au cunoscut și explică ce lucruri i-au adus aproape.

”Ne-am cunoscut în context profesional. Am venit la el la clinică, drept pacientă, și am făcut un mic schimb de servicii. I-am și citit în tarot. Stând de vorbă, m-a întrebat cu ce mă ocup, iar pe lângă faptul că sunt influencer, am menționat că citesc și în tarot.

Când am deschis cărțile, nu am acordat multă atenție, dar un detaliu de la final mi-a atras atenția: apariția unei prezențe feminine în viața lui. Mie mi se formează imaginile în minte, iar eu am simțit că sunt eu acea persoană. Trebuie să fii obiectivă, iar când am simțit că nu mai sunt, am oprit citirea. (…)

Citesc în tarot de mică, mama mea e terapeut Reiki”, a explicat Delia fosta soție a lui Lino Golden, pentru CANCAN.RO.

La rândul său, Dr. Auday susține că nu și-a dorit citirea în tarot doar pentru a o impresiona pe fosta participantă de la Power Couple, ci pentru că era, într-adevăr, interesat să afle ce îi rezervă viitorul.

”Eu chiar credeam în tarot. Am mai avut o citire în trecut, dar nu ca a ei. 95% din ceea ce mi-a spus ea s-a adeverit. Și pe parte de business, și pe parte emoțională. Eu aveam paciente după, dar am avut noroc că am avut o fereastră, am stat vreo 40 de minute cu ea. (…)

Acum încă ne cunoaștem, am văzut că avem multe părți comune. Apoi, ne-am întâlnit la mare întâmplător. Am dat de ea pe plajă, ea era cu o prietenă”, a adăugat Dr. Auday.

Ținând cont că medicul estetician este zi de zi înconjurat de femei cu care interacționează, am fost curioși să aflăm dacă fosta soție a lui Lino Golden este o fire geloasă.

”Gelozia are rădăcini în lipsa încrederii de sine, ceea ce eu nu am. Am multă încredere în mine, deci nu, nu mă consider o persoană geloasă” , a spus fosta concurentă de la Power Couple.

”După divorț am mai încercat să ne împăcăm, dar…”

În timp ce fosta sa parteneră pare deschisă către un nou început, într-un interviu CANCAN EXCLUSIV, Lino Golden recunoaște că divorțul nu a fost deloc un moment ușor și că mare parte din vină i-a aparținut. Cântărețul spune că regreta separarea și că a încercat să își salveze mariajul, însă a fost mult prea târziu.

”Aveam vieți separate, dar în rest, 90% din timp stăteam împreună. 10% mergeam la concert, 10%… Ea nu prea pleca pe nicăieri. Adică stăteam non-stop împreună în casă. Ceea ce nu era un lucru rău, mie îmi plăcea. Ne plăcea amândurora, doar că la un moment dat am realizat că nu e bine chestia asta, să stai cu cineva așa bot în bot, non-stop, că intervin plictiseala, certuri degeaba. Adică nu ne-am certat niciodată pe ceva real, până acum.

Îmi doream o familie. Simțeam că e femeia care poate să fac chestia asta. A venit din suflet când am cerut-o. N-a fost nimic. Ea n-a bătut niciodată vreun apropo. Eu luam inelul și-l țineam special să-l dau la ziua mea. Adică era plănuit oricum și n-a avut niciodată vreo glumă de asta acum fac femeile. (…)

Nu, niciodată (nu au fost scandaluri mari). Nu, pentru că, în primul rând,aveam foarte mult respect față de ea și de familia ei. Nu puteam să mai văd a doua zi cu socrii ştiind că am făcut chestii de genul. Adică n-am trecut niciodată de bariera aia. Ok, certuri normale care au loc în orice cuplu,dar niciodată n-am depășit limita aia în care să nu mai ținem cont de respectul reciproc. (… ) După divorț am mai încercat să ne împăcăm, dar deja era prea târziu”, a spus Lino Golden în interviul de AICI.

