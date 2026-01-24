Unchiul lui Mario Berinde, dezvăluiri dureroase după ce și-a înmormântat nepotul. Scena care l-a revoltat: ”Ei râdeau!”

Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis în urmă cu câteva zile, a fost condus pe ultimul drum de familie și apropiați. La ceremonia de înmormântare au fost prezente numeroase persoane, printre care și tatăl băiatului, adus de la penitenciar sub escorta forțelor de ordine. După înmormântare, unchiul lui Mario a făcut declarații halucinante. Acesta susține că totul a fost premeditat, iar adolescenții nu ar fi acționat singuri.

Cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din localitatea Cenei, a șocat o țară întreaga țară. Tânărul a fost ucis cu bestialitate de doi adolescenți în vârstă de 13 și 15 ani. A fost chemat în curtea unuia dintre cei doi agresori și a fost lovit atât cu o toporișcă, cât și cu un cuțit. Primele rezultate ale autopsiei au că moartea a survenit în urma unor leziuni provocate prin violență, iar ancheta este în desfășurare.

Familia lui Mario Berinde, primele declarații

Familia lui Mario Berinde este copleșită de durere și nu își poate reveni în urma celor întâmplate. Unchiul adolescentului este revoltat și a făcut declarații surprinzătoare. Bărbatul este supărat de faptul că până acum nimeni nu a fost tras la răspundere.

Mai mult, acesta spune că familia adolescentului de 13 ani ar avea o atitudine zeflemitoare. Mama băiatului s-ar fi amuzat pe seama tragediei, atunci când fiul său a fost testat pentru substanțe interzise.

„Nu-l trage nimeni la răspundere, nici mama, nici tata. Nimeni nu e tras la răspundere. Familia aceasta poate să facă ce vrea. Am și auzit… dar nu știu dacă e adevărat. Că râdeau la spital, când i s-au luat probele biologice la cel de 13 ani, și el, și mama lui. Mi-a zis o prietenă, o cunoștință, care lucrează acolo (…) Mama râdea, la fel și el. Sunt conștienți, normal, clar sunt conștienți. E premeditat totul, sigur, sunt sigur că au căutat și pe online să vadă ce se întâmplă”, a declarat unchiul lui Mario.

Mai mult, bărbatul a lansat acuzații halucinante și spune că totul a fost premeditat cu grijă. De asemenea, acesta o acuză și pe mama băiatului de 13 ani că ar fi implicată. Acum, tot ce își mai dorește familia lui Mario este ca vinovatul să fie tras la răspundere. În prezent, adolescentul de 13 ani este liber, căci nu are vârsta necesară pentru a răspunde penal.

„Sigur s-au informat înainte ce poate să pățească un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani (…) Sigur a fost implicată și mama, acum dacă a ieșit și drogat (…) Nu avem putere să facem nimic. Nu am văzut să iasă cineva să spună ceva”, a mai spus unchiul lui Mario.

Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă. Adolescentul de 15 ani din Cenei, condus pe ultimul drum

Ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost ucis Mario Berinde, de fapt. Unul dintre suspecți i-a povestit tot mamei sale