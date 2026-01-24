Acasă » Știri » Unchiul lui Mario Berinde, dezvăluiri dureroase după ce și-a înmormântat nepotul. Scena care l-a revoltat: ”Ei râdeau!”

Unchiul lui Mario Berinde, dezvăluiri dureroase după ce și-a înmormântat nepotul. Scena care l-a revoltat: ”Ei râdeau!”

De: Alina Drăgan 24/01/2026 | 18:50
Unchiul lui Mario Berinde, dezvăluiri dureroase după ce și-a înmormântat nepotul. Scena care l-a revoltat: ”Ei râdeau!”
Familia lui Mario Berinde, primele declarații

Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis în urmă cu câteva zile, a fost condus pe ultimul drum de familie și apropiați. La ceremonia de înmormântare au fost prezente numeroase persoane, printre care și tatăl băiatului, adus de la penitenciar sub escorta forțelor de ordine. După înmormântare, unchiul lui Mario a făcut declarații halucinante. Acesta susține că totul a fost premeditat, iar adolescenții nu ar fi acționat singuri.

Cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din localitatea Cenei, a șocat o țară întreaga țară. Tânărul a fost ucis cu bestialitate de doi adolescenți în vârstă de 13 și 15 ani. A fost chemat în curtea unuia dintre cei doi agresori și a fost lovit atât cu o toporișcă, cât și cu un cuțit. Primele rezultate ale autopsiei au că moartea a survenit în urma unor leziuni provocate prin violență, iar ancheta este în desfășurare.

Familia lui Mario Berinde, primele declarații

Familia lui Mario Berinde este copleșită de durere și nu își poate reveni în urma celor întâmplate. Unchiul adolescentului este revoltat și a făcut declarații surprinzătoare. Bărbatul este supărat de faptul că până acum nimeni nu a fost tras la răspundere.

Mai mult, acesta spune că familia adolescentului de 13 ani ar avea o atitudine zeflemitoare. Mama băiatului s-ar fi amuzat pe seama tragediei, atunci când fiul său a fost testat pentru substanțe interzise.

„Nu-l trage nimeni la răspundere, nici mama, nici tata. Nimeni nu e tras la răspundere. Familia aceasta poate să facă ce vrea. Am și auzit… dar nu știu dacă e adevărat. Că râdeau la spital, când i s-au luat probele biologice la cel de 13 ani, și el, și mama lui.

Mi-a zis o prietenă, o cunoștință, care lucrează acolo (…) Mama râdea, la fel și el. Sunt conștienți, normal, clar sunt conștienți. E premeditat totul, sigur, sunt sigur că au căutat și pe online să vadă ce se întâmplă”, a declarat unchiul lui Mario.

Mai mult, bărbatul a lansat acuzații halucinante și spune că totul a fost premeditat cu grijă. De asemenea, acesta o acuză și pe mama băiatului de 13 ani că ar fi implicată. Acum, tot ce își mai dorește familia lui Mario este ca vinovatul să fie tras la răspundere. În prezent, adolescentul de 13 ani este liber, căci nu are vârsta necesară pentru a răspunde penal.

„Sigur s-au informat înainte ce poate să pățească un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani (…) Sigur a fost implicată și mama, acum dacă a ieșit și drogat (…) Nu avem putere să facem nimic. Nu am văzut să iasă cineva să spună ceva”, a mai spus unchiul lui Mario.

Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă. Adolescentul de 15 ani din Cenei, condus pe ultimul drum

Ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost ucis Mario Berinde, de fapt. Unul dintre suspecți i-a povestit tot mamei sale

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gestul emoționant făcut de colegii lui Mario Berinde la înmormântare. Scene copleșitoare la Cenei
Știri
Gestul emoționant făcut de colegii lui Mario Berinde la înmormântare. Scene copleșitoare la Cenei
Bancul sfârșitului de săptămână | „Tataie, ce este dragostea?”
Știri
Bancul sfârșitului de săptămână | „Tataie, ce este dragostea?”
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
Mediafax
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu...
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă: „Mi-a făcut rău!”
Prosport.ro
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă:...
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Adevarul
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri...
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Digi24
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev...
Fostul senator a fost hirotonisit preot, la 70 de ani. Cine este Ilie Niță
Mediafax
Fostul senator a fost hirotonisit preot, la 70 de ani. Cine este Ilie...
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Digi24
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
Promotor.ro
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gestul emoționant făcut de colegii lui Mario Berinde la înmormântare. Scene copleșitoare la Cenei
Gestul emoționant făcut de colegii lui Mario Berinde la înmormântare. Scene copleșitoare la Cenei
Bancul sfârșitului de săptămână | „Tataie, ce este dragostea?”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Tataie, ce este dragostea?”
Drama neștiută a lui Gogoașă din Trăsniții. Prima fiică a lui Constantin Zamfirescu s-a stins ...
Drama neștiută a lui Gogoașă din Trăsniții. Prima fiică a lui Constantin Zamfirescu s-a stins la 19 zile de la naștere, în brațele lui
Nu e o glumă! Cât costă o porție de cartofi prăjiți cu șnițel din piept de pui în hotelul Simonei ...
Nu e o glumă! Cât costă o porție de cartofi prăjiți cu șnițel din piept de pui în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov
Alimentele care duc la boli fatale. Dr. Sava trage semnalul de alarmă
Alimentele care duc la boli fatale. Dr. Sava trage semnalul de alarmă
”Antrenoarea vedetelor” a confirmat abia acum divorțul! Când s-a produs ruptura de soțul infidel, ...
”Antrenoarea vedetelor” a confirmat abia acum divorțul! Când s-a produs ruptura de soțul infidel, de fapt
Vezi toate știrile
×