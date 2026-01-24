Imaginile durerii de la priveghiul lui Mario Berinde. Adolescentul de 15 ani din Cenei va fi condus astăzi pe ultimul drum

Familia, apropiații și oamenii șocați de ceea ce s-a întâmplat s-au adunat să își petreacă ultimele momente alături de Mario Berinde. Curtea casei copilului s-a umplut de flori, lumânări și candele, iar imaginile durerii sunt greu de privit.

Mario Berinde a plecat și a lăsat multă durere în urmă. Adolescentul în vârstă de doar 15 ani a fost ucis cu sânge rece de cei pe care îi numea ”prieteni”. Tragedia a cutremurat o țară întreagă și a stârnit revoltă printre români, mai ales pentru că vinovatul se află în continuare în libertate din cauză că este minor.

Imaginile durerii de la priveghiul lui Mario Berinde

La priveghiul de ieri au participat mulți oameni care au venit să își ia rămas-bun de la un copil care a plecat mult prea devreme. Mario urmează să fie condus pe ultimul drum astăzi, 24 ianuarie 2026, în localitatea Cenei din județul Timiș.

Imaginile durerii care au fost făcute publice au surprins zeci de candele, lumânări și coroane de flori aduse în curtea casei adolescentului. Înmormântarea se va desfășura astăzi începând cu ora 13:00 și nu se știe încă dacă tatăl lui Mario, aflat în închisoare, va avea permisiunea de a participa și de a-și lua adio de la fiul său.

Mama lui Mario, distrusă de durere, nu se poate dezlipi de sicriul cu trupul neînsuflețit al fiului ei. Femeia își strigă durerea, iar vecinii au făcut mărturisiri care îți dau fiori:

„Am fost la priveghi. Mama lui Mario urlă. Urlă ca un animal.”

Revoltă în România

Românii, revoltați de faptul că un copil de 13 ani a putut comite o astfel de crimă, dar și pentru că acesta este în continuare liber, au transmis mii de mesaje și împărtășesc durerea pierderii lui Mario. Alături de imaginile din curtea adolescentului a fost atașat mesajul:

„Acasă la Mario.Nu există cuvinte care să aline o asemenea durere. Vă transmit sincere condoleanțe și întreaga mea compasiune. Pierderea lui Mario este o tragedie care a îndurerat o țară întreagă. Durerea dumneavoastră este și durerea noastră. Vă dorim putere să rezistați acestei nedreptăți cumplite și să găsiți, într-o zi, un strop de liniște. Mario nu va fi uitat.”

