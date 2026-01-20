Dana Roba i-a spus adio iubitului american: „Nu suport să vină și să facă figuri”

Survivor a adus-o în atenție pe Iulia Istrate, tânăra care a părăsit recent echipa Războinicilor. Ce nu știe lumea este că femeia, pe lângă această competiție, nu este atât de străină de lumea mondenă, fiind fosta soție a lui Beniamin Branko, fostul partener al Danei Roba. Așa cum știm, între cele două au existat niște tensiuni și schimburi de replici, Dana considerând că fosta soție a lui Beni nefiind tocmai corectă vizavi de el și de ea. Mai exact, make-up artistul zicea că Iulia nu își lasă copiii să fie apropiați de ea, lucru care o deranja la acel moment. În plus, Dana Roba nu o plăcea căci susținea că femeia l-a părăsit pe Beni. Acum, după ce s-a despărțit de peste un an de Beniamin, make-up artistul își spune părerea vizavi de Iulia, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. În plus, Dana ne dezvăluie și ce s-a mai întâmplat în viața ei. S-a despărțit de iubitul ei, a strâns bani și este posibil să ajungă, din nou, pe masa de operație.

Acum, la mai bine de un an de la despărțirea de Beniamin Branko, Dana Roba vorbește detașat atât despre Iulia Istrate, cât și despre ce se întâmplă în viața ei personală. Make-up artistul ne-a acordat un interviu sincer, în care a atins subiecte sensibile: Survivor, copiii, despărțirea de iubit și intervenția chirurgicală pe care o amână din motive emoționale.

Dana Roba, despre fosta soție a lui Beni, eliminată de la Survivor: „Dacă ea a considerat să meargă…”

Cu toate că make-up artistul s-a abținut până acum să-și spună părerea, de data asta a hotărât să nu mai tacă. Iată ce părere are despre faptul că fosta soție a lui Beniamin, pe care o acuza că are o atitudine ofensivă față de ea, a stârnit controverse și conflicte la Survivor.

„Foarte bine că a mers, dacă ea a considerat că acolo trebuie să se ducă, foarte bine că s-a dus. N-am nicio treabă cu femeia, e treaba ei ce a făcut acolo. Eu nu am timp să mă uit la așa ceva. Nu am stat să urmăresc, la modul cel mai serios, nu urmăresc emisiunea. Nu prea mă uit la televizor și dacă mă uit, mă uit la predici. Ori se uită fetele la desene, ori mă uit eu la predici, atât. Singura emisiune la care aș merge ar fi 40 de întrebări, atât”, a spus Dana Roba pentru CANCAN.RO.

Dana Roba nu are cum să participe la vreo emisiune de tip reality-show căci, spune ea, își dedică tot timpul fiicelor sale, dar și salonului de înfrumusețare. De curând a fost ziua fiicei sale pe care a sărbătorit-o singură.

„Mă ocup de fete, să urmeze o școală bine, a fost ziua lui Celine, a împlinit 8 ani, iar luna viitoare e și ziua lui Chantal. Sunt foarte apropiate de vârstă și să știi că am făcut cea mai bună alegere că le-am făcut așa repede una după alta. E greu la început, nu pot să zic că e ușor, dar, uite că acum n-am treabă, sincer. Se ajută mult, se mai și ceartă, dar eu le dau exemplu pe mine și sora mea care nu ne certăm niciodată. De ziua ei i-am cumpărat niște haine să i le dea Chantal cadou, iar eu i-am organizat tot de ziua ei, toată petrecerea, am făcut toată ziua ce a vrut ea”, a susținut Dana.

Make-up artistul s-a despărțit de iubit, dar are planuri mari: „Am strâns banii din donații”

Întrebată dacă iubitul a fost alături de ele, Dana Roba a dezvăluit că s-a despărțit de bărbatul pe care îl descria rceent ca fiind echilibrat, educat și responsabil. Ba chiar a spus că aceste aspecte o fac să îl vadă ca pe un potențial tată vitreg ideal pentru fetițele sale. Din păcate însă, vedeta a decis să îi spună adio.

„El nu a fost alături de noi, eu sunt și mama, și tata pentru ele, punct. E bine când nu ești dependentă de un bărbat, este foarte bine. Nu suport pe nimeni să vină și să facă figuri. Nu suport treaba asta. Eu nu am de ce să las de la mine pentru că am lăsat relația cu soțul și am ajuns să fiu bătută cu ciocanul în cap. Nu merită nimeni să lași de la tine. Îmi zicea o prietenă: Să nu-ți fie milă de specia asta de oameni, adică de bărbați Oamenii se mai ceartă și se împacă, dar câteodată e bine să stai singură. Eu nu voi fi dependentă de nimeni, niciodată. Și dacă aș da de un bărbat bogat, nu aș putea să nu mai lucrez. Eu trebuie să plec de acasă, să am afacere, să am banii mei”, a spus Dana Roba pentru CANCAN.RO.

După episodul în care fostul soț a căsăpit-o cu un ciocan, Dana vrea să se opereze, din nou. Aceasta ar urma să treacă printr-o intervenție de reconstrucție facială și capilară, însă are o reținere. Fetița ei cea mare, Chantal, nu ar suporta să o vadă, din nou, fără păr și suferind o nouă operație.

„Eu vreau să merg acum să îmi fac reconstrucția facială și capilară, deci și fața și la cap pe partea stângă. Trebuie să fac, am strâns banii, mi-au donat oamenii, doar că nu am avut susținerea din partea copiilor mei. Chantal mi-a zis că o să plângă până moare dacă mă vede iar cheală. De asta am o reținere. Operația costă până în 10.000 de euro, cam așa. E un doctor de la Cluj care ar veni special, dar momentan am mai amânat”, a spus ea.

Inițial, Dana Roba lua în calcul varianta unei intervenții în afara țării, însă o tragedie recentă a făcut-o să se răzgândească definitiv.

„M-am gândit să mă duc în Turcia anul trecut, dar nu mai pot, îmi este frică. De când a murit Anca Molnar make-up artistul, îmi este frică, nu am încredere în Turcia. Vreau să fac la Timișoara operația cu un medic de la Cluj”, a mai spus ea.

