Consuelo Matos nu mai este la prima tinerețe. Cum a ajuns să arate la 51 de ani fosta soție a lui Adi Mutu

În urmă cu ani de zile, Adrian Mutu și Consuelo Matos formau un cuplu. Cei doi au fost căsătoriți vreme de opt ani, însă în cele din urmă au ajuns la divorț. Chiar și așa, aceștia au rămas în relații bune și păstrează legătura de dragul celor două fete pe care le au împreună. Ce face și cum arată acum Consuelo?

În anul 2005, Adrian Mutu și Consuelo Matos decideau să facă pasul cel mare și ajungeau în fața altarului. Cei doi au avut o căsnicie de opt ani și două fete împreună, Adriana și Maya. Însă, în anul 2013 aceștia au decis că le este mai bine separat așa că au semnat actele de divorț, iar cele două fete au rămas în grija mamei.

Așa cum spuneam, Adrian Mutu și Consuelo Matos au trăit o poveste frumoasă de dragoste împreună, însă în urmă cu 12 ani au semnat actele de divorț. Acum, fosta soție a sportivului a ajuns la vârsta de 51 de ani, însă și-a păstrat frumusețea și este într-o formă de zile mari.

În prezent, Consuelo Matos locuiește în Republica Dominicană, alături de cele două fete pe care le are din relația cu antrenorul de fotbal. În ceea ce privește activitatea profesională, aceasta și-a deschis o agenție imobiliară care se ocupă de vânzarea locuințelor de lux.

Deși nu mai este la prima tinerețe, Consuelo și-a păstrat farmecul și arată senzațional, chiar dacă are 51 de ani. Pare că timpul nu și-a lăsat prea mult amprenta asupra ei și este aproape neschimbată.

Deși este destul de rezervat în ceea ce privește viața privată, Adrian Mutu a vorbit desper fosta soție în cartea sa. Antrenorul a dezvăluit motivele divorțului, dar și motivele pentru care Consuelo l-a cucerit și l-a făcut să fie un alt om.

„Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție. Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. Ok, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni, apoi am decis să ne căsătorim.

M-a schimbat și mă enervează bărbații care spun că nimic nu-i schimbă sau că nu e ok să te influențeze o femeie, mai ales nevasta. Eu am făcut asta ca să o am lângă mine; mi-am dat seama de la început că e foarte specială – pentru mine, nu știu cum o privesc alții.

Toată lumea spune că e foarte frumoasă și eu știu asta. Dar dacă era numai foarte frumoasă și asta-i tot, nu era același lucru. Nu m-aș fi schimbat doar pentru atât. Cred că alături de Consuelo am descoperit ce-mi doresc, dar nu dezvolt, că nu facem aici poezie”, a spus Adrian Mutu.