Adelina Chivu, mesaj neașteptat după 17 ani de căsnicie cu Cristi Chivu: ”Nu am vrut să vorbim”

Adelina Chivu (42 de ani) a revenit în România după 17 ani. Soția lui Cristian Chivu se pregătește să revină în lumina reflectoarelor în postura de co-prezentator în noul sezon X Factor. După o pauză de la aparițiile publice, jurnalista este una dintre cele mai așteptate reveniri în media, premieră care a avut debutul în primul ei interviu la un podcast, acolo unde a făcut dezvăluiri neașteptate despre căsnicia ei cu fotbalistul Cristi Chivu.

După o pauză de 16 ani din televiziune, Adelina Chivu s-a întors la prima ei dragoste. S-a alăturat echipei X Factor în postura de co-prezentator – alături de Mihai Morar. Până la debutul show-ului pe micile ecrane, soția lui Cristian Chivu a acceptat invitația într-un interviu de colecție, prima apariție într-un podcast.

Adelina Chivu: ”Nu am vrut să ne vedem și nici să vorbim”

Invitată în podcastul lui Mihai Morar, viitorul ei coleg de platou, Adelina Chivu a făcut o serie de dezvăluiri neștiute despre relația cu Cristi Chivu, dar și cum au ajuns să formeze o familie. Povestea lor a început de pe vremea când ea era reporter sportiv la Antena 1, însă la vremea respectivă nici nu voia să audă de o relație cu un fotbalist atât de renumit.

”Noi ne-am cunoscut prima dată când aveam 19 ani. Ne-am întâlnit întâmplător la mare. El era cu gașca lui de prieteni, eu eram cu prieteni mei, iar el cunoștea pe cineva din anturajul meu, a venit să salute și a plecat, după care i-a dat amicului meu un mesaj că vrea să mă cunoască. Mie nu îmi trebuia celebritate atunci. Eu stăteam pe șezlong și învățam pentru facultate. A doua oară l-am văzut la aeroport. Eu eram reporter și am mers să-l întâmpin. Am mers mai mulți reporteri să-l pândim când vine. El avea obiceiul să mai facă escale, cumva să-i deruteze pe jurnaliști. Am făcut cu rândul, iar el a ieșit pe poartă fix când a venit rândul meu să pândesc. A ieșit altcineva înainte lui, iar ușa m-a lovit fix în tâmplă. Am căzut, m-am accidentat, toată lumea a luat interviu – mai puțin eu.

Adelina Chivu a mărturisit că și-a dorit să se implice 100% în cariera de jurnalist, iar asocierea ei cu un nume atât de mare din sport i-ar fi putut afecta ascensiunea în carieră. Prin urmare, aceasta a făcut tot ceea ce a putut ca să-l evite pe Cristi Chivu, însă inevitabilul s-a produs în anul 2007, atunci când s-a riscat și a acceptat să iasă cu el la un suc.

”Până când – în 2007 – a venit în România la ziua unui prieten comun. Eu nu m-am dus. Știam că vine și el și am zis să evit. Nu mi-ar fi plăcut să fiu un nume de pe o ”listă”, motiv pentru care eu nu i-am dat lui nicio șansă. Nu vedeam cu ce mă putea ajuta, eu eram sigură că voi evolua, era doar începutul pentru mine, iar dacă cedam mi se părea că mi se face o nedreptate – dacă evoluam pe seama unei relații cu o celebritate. Trebuia să vină la mine în emisiune, însă am făcut în așa fel încât să nu vină și atunci am acceptat să ies cu el la un suc. De când m-am așezat mi-am dat seama că am încurcat-o. Așa bunătate în ochi nu am văzut-o la nimeni. Nu mă așteptam să fie un deznodământ pozitiv din toată chestia asta”, a mai spus jurnalista.

Adelina Chivu: ”Sunt obsedată după el”

După trei luni de la ieșirea în doi, Cristi și Adelina s-au logodit. Aceasta își aduce aminte și acum că a simțit de când s-a așezat la masă că ”a încurcat-o”, însă nu se aștepta ca lucrurile să evolueze atât de repede și la o intensitate atât de mare. Au trecut 17 ani de atunci, au devenit părinți, iar dragostea lor pare să fie la fel de intensă ca în primele luni de relație. Adelina Chivu recunoaște că și acum îl iubește la fel de mult și că este obsedată după el.