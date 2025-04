Nedreptatea care o bântuie și azi pe Sanda Țăranu! ”Executată” pentru cruciulița de la gât!

Una dintre cele mai cunoscute voci din România, simbol al TVR, Sanda Țăranu a fost invitata lui Adrian Artene, în podcastul ”Altceva”. Acolo unde, preț de mai bine de o oră, și-a descris traseul, punctând și elementele care au făcut-o să se simtă, uneori, inconfortabil. A scos la lumină și secretele dispariției de la televiziune, dar și nedreptatea care o bântuie și acum.

Sanda Țăranu este un simbol al eleganței, rafinamentului și al profesionalismului desăvârșit, a fost și va rămâne una dintre cele mai recognoscibile voci din România.

Crainică a Televiziunii Române din 1963 până în 1998, a prezentat Telejurnale, spectacole de varietăți, festivaluri și programe speciale ale TVR, a fost vocea celebrei emisiuni Teleenciclopedia, devenind un adevărat simbol național.

Sanda Țăranu și momentul când a fost pusă la zid pentru o cruciuliță la gât

În cadrul podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”, Sanda Țăranu a povestit și cum a fost sancționată și ”împinsă”, practic, afară din televiziune.

ADRIAN ARTENE: Dumnezeu v-a iubit, dar nu întotdeauna oamenii, și puțini sunt aceia. Nu mulți au fost cei care v-au purtat sâmbetele. Asta vi s-a întâmplat și în 1998, când ați decis să renunțați?

SANDA ȚĂRANU: Dar nu m-am retras eu, am fost, într-un fel, dată afară. Eu făceam emisiunea ”Un zâmbet pentru vârsta a treia” și, la început, am făcut-o ca rubrică în cadrul unei emisiuni mai mare și era un fel de divertisment de prânz.

Și după ce m-au scos pe mine și pe Elisabeta Polihroniade din distribuția acestei emisiuni, atunci, directorul de programe m-a rugat să rămân cu această emisiune, dar să fie de sine stătătoare. Deci, nu a mai fost rubrică, ci o emisiune făcută de mine.

Am lucrat din 1995 până în 2000 și ceva, nu mai știu exact până când. Și cum am plecat? Pentru că l-am invitat pe Adrian Păunescu.

ADRIAN ARTENE: Paradoxal, vorbeați despre lipsa cenzurii înainte de 89 și apare după!

SANDA ȚĂRANU: Dar eu și acum am fost cenzurată, și-n zilele noastre. Că eu abia acum am mai apărut, că vreo 3-4 nu am apărut deloc. Peste tot.

ADRIAN ARTENE: De ce credeți că pătimiți?

SANDA ȚĂRANU: Pentru că nu le convine ce spun, deși eu nu jignesc pe nimeni, nu amintesc de vreun personaj, să zic: uite, ăla a fost! Mă întreabă pe mine lumea: și cine a fost de vină pentru asta? Eu zic: zodia!

Nu ți-am spus! Am fost sancționată cu vot de blam cu avertisment pentru cruciuliță. Iar când s-a făcut recomandarea la sfârșit de an pentru fiecare salariat care lucrează în instituție, mi s-a făcut și mie. Până atunci am avut doar foarte bine, acum, bine. Pentru sancțiunea aia cu cruciulița. Dacă o mai puneam o dată, mă dădeau afară.

Dar în caracterizarea aia a mea știți ce s-a scris? Îi recomandăm tovarășei Sanda Țăranu să fie mai atentă la comportamentul etic, moral, profesional. N-au scris că am purtat o cruciuliță la gât și că din cauza asta!

M-am dus și am întrebat: măi, cum ai putut să scrii așa ceva? Am scris și eu la obiecții: nu am știut că a purta o cruciuliță la gât va avea repercusiuni asupra mea cu asemenea caracterizare.

Eu la ședința aia nu m-am dus, m-or fi bălăcărit. Dar nu m-am dus să nu fiu cumva nevoită să spun ceva și să-mi agravez situația. Să mă provoace, cu alte cuvinte.

