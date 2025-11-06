Cristi Chivu a intrat în istoria Interului în Liga Campionilor! Imaginea virală cu care echipa din Italia a marcat momentul

După ce Inter Milano a câștigat în fața celor de la Kairat Almoty (scor 2-1), în faza principală UEFA Champions League, Cristian Chivu (45 de ani) a devenit mega-vedetă în presa din Italia. Antrenorul a fost luat prin surprindere atunci când fotografii prezenți la meci l-au ”încolțit”. Reacția acestuia s-a viralizat pe social media.

Echipa antrenată de Cristian Chivu marchează victorie după victorie. În meciul de ieri (5 noiembrie 2025) dintre Inter Milano și Kairat Almoty, echipa condusă de român a obținut o performanță remarcabilă – scor final 2-1 – în faza principală UEFA Champions League.

În acest moment, Inter Milano a ajuns la patru victorii consecutive și ocupă locul trei în clasamentul din faza principală Champions League (cu 12 puncte), la egalitate cu Bayer Munchen și Arsenal.

Cristian Chivu, vedetă în presa din Italia

După reușita echipei sale, Cristian Chivu a fost „încolțit” de jurnaliștii și fotografii prezenți pe stadion. Ca și când victoria ar fi fost a doua sa limbă vorbită, românul a devenit vedeta serii. În timp ce se afla pe scaunul tehnicianului, s-a lăsat privit, adulat și pozat de mulțimea de fotografi prezenți la meci. Imaginea a fost publicată pe pagina oficială de Instagram a clubului Inter și a adunat peste 25.000 de aprecieri.

”Puteam să ne descurcăm mai bine, dar rămân cu cel mai important lucru: cele trei puncte, fără să mă gândesc la meciurile următoare. Mă uit la clasament și la punctele pe care le-am obținut. În Liga Campionilor, niciun meci nu este o formalitate. Am văzut asta cu ochii noștri astăzi. Poate că nu am găsit cuvintele potrivite, iar unii au crezut că va fi ușor. Îmi asum întreaga responsabilitate, pentru că antrenorul este principalul vinovat. Întreaga echipă a fost agitată. Agitația ne-a făcut să ne pierdem calmul, chiar și după egalare. Apoi am reușit să ne găsim din nou ritmul și ne-am recăpătat energia. Băieții s-au descurcat bine la golul de 2-1. Pio Esposito s-a născut în 2005 și cred că face o treabă excelentă. De fiecare dată când intră pe teren, învață să se mențină la un anumit nivel. Apoi va învăța din ce în ce mai mult să fie mai lucid și mai decisiv. Să-l avem alături este important pentru noi. Odată cu meciurile, va învăța să joace fără acea agitație”, a spus Cristi Chivu după meci.

