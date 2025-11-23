Ce a făcut Cristi Chivu înainte de marele meci Inter–AC Milan. Decizia lui a uimit toată Italia: „Nu înseamnă că am dreptate”

Urmează o partidă importantă pentru echipa lui Cristi Chivu, cu AC Milan! Rezultatul acestui „Derby della Madonnina” va conta mult pentru restul sezonului. Totuși, înainte de meci, fostul căpitan al echipei naționale a României a luat o decizie neașteptată.

Echipa lui Cristi Chivu are 24 de puncte în clasament și se află la egalitate cu AS Roma și AC Milan, având patru victorii din tot atâtea meciuri în Champions League. Astfel, partida din runda 12 de Serie A, care va avea loc duminică, 23 noiembrie 2025, de la ora 21:45, este una extrem de importantă. Dacă va câștiga, Inter Milan va ocupa poziție de lider în clasament, cu 27 de puncte, trecând peste Napoli.

Ce decizie a luat Cristi Chivu înainte de meciul cu AC Milan

Cristi Chivu i-a uimit pe italieni înaintea meciului Inter-AC Milan. Fostul fotbalist român a plecat într-o scurtă vacanță la Madrid pentru a urmări un duel din NFL, disputat pe stadionul Santiago Bernabeu.

Mai mult decât atât, cu doar 24 de ore înainte de partida mult așteptată, fostul căpitan al echipei naționale a României a luat o decizie neașteptată, și anume să le dea liber jucătorilor săi. Fotbaliștii au putut părăsi cantonamentul pentru a petrece timp cu familiile înainte de derby.

„Jucăm la fiecare trei zile, avem un program încărcat. Vreau să le dau timp să stea alături de familiile lor. Așa că se duc acasă, se odihnesc bine, sunt profesioniști. Ziua pe care deja am petrecut-o împreună a fost suficientă pentru mine, mai ales că jucăm seara. Care este rostul să prelungesc așteptarea? Nu înseamnă că am dreptate, dar conștiința mea este curată așa cum este, știu că am făcut totul pentru a încerca să câștigăm acest meci. În primul rând, ținerea lor în cantonament nu garantează victoria. Am trecut prin asta de atât de multe ori, inclusiv în ani în care nu am câștigat nimic. Din punct de vedere emoțional, nu oferă liniște sufletească. De asta nu i-am băgat niciodată în cantonament în seara de dinaintea meciului”, a declarat Cristi Chivu, potrivit FcInter1908.it.

