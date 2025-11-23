Acasă » Știri » Sport » Cristi Chivu a răbufnit înaintea meciului cu AC Milan. Nu s-a mai abținut: „Fotbalul e un nenorocit atât de mare”

23/11/2025
Cristi Chivu a răbufnit înaintea meciului cu AC Milan. sursa foto Profimedia

Cristi Chivu a oferit o serie de declarații neașteptate înaintea meciului cu AC Milan. Rezultatul acestui „Derby della Madonnina” va fi extrem de important pentru restul sezonului, așa că fostul căpitan al Naționalei nu s-a putut abține și a spus lucrurilor pe nume.

Cristian Chivu scrie istorie la Inter Milano! Fostul căpitan al naționalei României este antrenorul uneia dintre cele mai puternice echipe din Europa, iar vestea a stârnit încă de la început valuri de emoție în România. Indiferent dacă l-au susținut până acum, iubitorii de fotbal au recunoscut că performanța lui e una incredibilă. Fostul fotbalist român se descurcă de minune în acest rol, iar acum urmează o partidă importantă.

Ce a declarat Cristi Chivu înaintea meciului cu AC Milan

Echipa lui Cristi Chivu are 24 de puncte în clasament și se află la egalitate cu AS Roma și AC Milan, având patru victorii din tot atâtea meciuri în Champions League. Astfel, partida din runda 12 de Serie A, care va avea loc duminică, 23 noiembrie 2025, de la ora 21:45 este una extrem de importantă.

Înainte de acest „Derby della Madonnina”, Cristi Chivu a oferit și o serie de declarații neașteptate. Întrebat despre punctele tari și slăbiciunile echipei Inter Milano, fostul fotbalist român a dat un răspuns în stilul său.

„Fotbalul e un nenorocit atât de mare încât se schimbă de la duminică la duminică. Eu prefer să o iau meci cu meci, pentru că doar atât poate fi în controlul meu deplin. Dacă mă gândesc prea departe în viitor, nu fac decât să-mi irosesc energia. Iar când rămân fără energie, îmi pierd și luciditatea, iar asta mă face să devin trist. Și n-aș vrea ca băieții mei să mă vadă trist”, a spus Cristi Chivu înaintea meciului cu AC Milan.

Cristi Chivu a primit și o veste bună înaintea derby-ului de duminică, împotriva celor de la AC Milan. Mai exact, Juventus, o rivală la titlu, a făcut egal, 1-1, cu penultima clasată, Fiorentina. Meciul a avut loc sâmbătă, 22 noiembrie 2025, în a 12-a etapă din Serie A.

