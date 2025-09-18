Rică Răducanu dă vina pe Ilie Dumitrescu pentru derapajele lui Toto: ”Dacă nu ești atent...”

Toto Dumitrescu a atras atenția multor persoane publice cu fuga de la accidentul în care a fost implicat. Printre persoanele care au comentat acest incident neplăcut se numără și Rică Răducanu. Iată ce a spus despre el, dar și despre tatăl lui, Ilie Dumitrescu!

Duminică, 14 septembrie, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier în cartierul Primăverii din Capitală. Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a fugit de la locul faptei și a fost găsit după 48 de ore în apartamentul său din Voluntari. A fost ridicat de către polițiști și condus la audieri.

Rică Răducanu, comentariu dur despre Toto Dumitrescu

Această situație a stârnit un val de reacții și a atras multă atenție negativă asupra tânărului. Printre cei care au intervenit și au comentat situația se numără și Rică Răducanu. Legendarul portar a avut o părere dură despre modul în care copiii de vedete se manifestă.

El este de părere că Ilie Dumitrescu, prea ocupat de cariera sa, nu a mai avut timp să își educe copilul așa cum ar fi trebuit și astfel s-a ajuns aici.

„În general, copiii de bani gata, chiar și de fotbaliști, se apucă de nenorociri. Dacă nu ești atent cu ei, tu, ca părinte, să-i supraveghezi, încă de mici, dacă-i scapi din mână, copiii o iau razna, se iau după anturaj. Se gândesc că tata-i baroson, își permit cam multe, se dau boieri. Ilie Dumitrescu a fost un sportiv foarte serios, îl cunosc bine, a jucat și prin străinătate, a strâns bani pentru familie. Probabil că n-a avut și prea mult timp pentru educația lui Toto, fiind departe de casă. Îmi pare sincer rău pentru Ilie”, a declarat Rică Răducanu pentru click.ro.

CITEȘTE ȘI:

Toto Dumitrescu, dezvăluiri halucinante despre conducerea sub influența substanțelor: ”Am mers mult timp așa”

Tânăra rănită de Toto Dumitrescu este sportivă! Ocupă locul 384 WTA