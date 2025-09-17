Tânăra rănită de Toto Dumitrescu este sportivă! Ocupă locul 384 WTA

A ieșit la iveală un detaliu neștiut în cazul accidentului în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Șoferița rănită este o tenismenă cunoscută în România. Tânăra, în vârstă de 23 de ani, ocupă locul 384 WTA. Află, în articol, despre cine este vorba!
În data de 14 septembrie, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident, care a avut loc în cartierul Primăverii. O șoferiță nu i-a acordat prioritate, lovind mașina în care se afla tânărul. Acesta a fugit de la locul accidentului și a fost găsit de polițiști după 48 de ore. Miercuri, 17 septembrie 2025, magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au decis arestarea fiului lui Ilie Dumitrescu pentru cel puțin 30 de zile. Între timp, au ieșit la iveală noi detalii.
Ilinca Dalina Amariei este numele șoferiței de 23 de ani, rănită în accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Tânăra a intrat încă de mică în lumea sportului, iar acum a ajuns să ocupe locul 384 WTA.
Accidentul s-a produs la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii, iar imaginile de pe camerele de supraveghere o arată pe sportivă cum iese cu mașina în mijlocul drumului, fiind lovită de autoturismul condus cu mare viteză de fiul lui Ilie Dumitrescu.
Din nefericire, impactul nu a mai putut fi evitat. Mai mult decât atât, a intrat în coliziune și o a treia mașină în care se afla o familie cu un băiețel. Toate persoanele implicate au reușit să iasă din mașină, mai puțin Ilinca. Tenismena a rămas blocată și a avut nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare.
Surprinzător este că nimeni merge să o verifice. Toto Dumitrescu și-a îndreptat atenția către prietena lui, care șchiopăta ușor. Ulterior, el a fugit de la locul accidentului. Într-un final, un tânăr aflat în mașina actorului merge la șoferiță.
Ilinca Dalina Amariei a fost internată la Spitalul Floreasca, cu mai multe contuzii. În urmă cu o zi, sportiva a fost externată, dar a revenit după câteva ore, acuzând dureri. Totuși, potrivit ultimelor informații, acum se află în afara pericolului.
Toto Dumitrescu a susținut în fața organelor de poliție că nu consumase nimic atunci când s-a produs evenimentul și a motivat că s-a speriat și de aceea ar fi părăsit locul accidentului, însă probele biologice recoltate îl contrazic. Fiul lui Ilie Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină, substanță care i-a fost găsită atât în sânge, cât și în urină.
Citește și: Cum își “negociază” Toto Dumitrescu pedeapsa, după 6 ore de audieri. Imagini cu fiul lui Ilie Dumitrescu în custodia Poliției!