Tânăra rănită de Toto Dumitrescu este sportivă! Ocupă locul 384 WTA

A ieșit la iveală un detaliu neștiut în cazul accidentului în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Șoferița rănită este o tenismenă cunoscută în România. Tânăra, în vârstă de 23 de ani, ocupă locul 384 WTA. Află, în articol, despre cine este vorba!

În data de 14 septembrie, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident, care a avut loc în cartierul Primăverii. O șoferiță nu i-a acordat prioritate, lovind mașina în care se afla tânărul. Acesta a fugit de la locul accidentului și a fost găsit de polițiști după 48 de ore. Miercuri, 17 septembrie 2025, magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au decis arestarea fiului lui Ilie Dumitrescu pentru cel puțin 30 de zile. Între timp, au ieșit la iveală noi detalii.

Cine este șoferița rănită în accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu

Ilinca Dalina Amariei este numele șoferiței de 23 de ani, rănită în accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Tânăra a intrat încă de mică în lumea sportului, iar acum a ajuns să ocupe locul 384 WTA.

Accidentul s-a produs la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii, iar imaginile de pe camerele de supraveghere o arată pe sportivă cum iese cu mașina în mijlocul drumului, fiind lovită de autoturismul condus cu mare viteză de fiul lui Ilie Dumitrescu.

Din nefericire, impactul nu a mai putut fi evitat. Mai mult decât atât, a intrat în coliziune și o a treia mașină în care se afla o familie cu un băiețel. Toate persoanele implicate au reușit să iasă din mașină, mai puțin Ilinca. Tenismena a rămas blocată și a avut nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare.

Surprinzător este că nimeni merge să o verifice. Toto Dumitrescu și-a îndreptat atenția către prietena lui, care șchiopăta ușor. Ulterior, el a fugit de la locul accidentului. Într-un final, un tânăr aflat în mașina actorului merge la șoferiță.

Ilinca Dalina Amariei a fost internată la Spitalul Floreasca, cu mai multe contuzii. În urmă cu o zi, sportiva a fost externată, dar a revenit după câteva ore, acuzând dureri. Totuși, potrivit ultimelor informații, acum se află în afara pericolului.

Toto Dumitrescu a susținut în fața organelor de poliție că nu consumase nimic atunci când s-a produs evenimentul și a motivat că s-a speriat și de aceea ar fi părăsit locul accidentului, însă probele biologice recoltate îl contrazic. Fiul lui Ilie Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină, substanță care i-a fost găsită atât în sânge, cât și în urină.

