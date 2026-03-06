Acasă » Știri » Bancul de weekend | Cum completează englezii declarațiile fiscale

De: Andreea Stăncescu 06/03/2026 | 17:05
Este vineri, iar pentru mulți dintre noi acesta este momentul perfect pentru o scurtă pauză și pentru câteva clipe de relaxare. După o săptămână plină de activități, responsabilități și agitație, un strop de umor poate face minuni pentru starea de spirit.

Declarație fiscală în Anglia: Cum a fost completat un formular de declarație fiscală:
La întrebarea: „Câte persoane întrețineți?”, englezul a răspuns:
-2,1 milioane de imigranți ilegali
– 4,4 milioane de şomeri
– 900 de mii de puşcăriași în 85 de închisori
– Coroana
– Guvernul
– Camera Comunelor şi a Lorzilor
– plus 650 de parlamentari europeni, buni la nimic.
Formularul i-a fost respins, ca fiind incorect. El a răspuns cu o întrebare:
– De ce? Am uitat pe cineva?!

Alte bancuri amuzante

Judecătorul intreabă martorul la proces:
– La ce distanță v-ați aflat de locul accidentului?
– La 6 metri și 75 de centimetri.
– Si cum de știți așa de exact?
– Când am văzut accidentul, mi-am dat seama pe loc că voi fi intrebat la proces de vreun tampit și am măsurat…

Prima întâlnire, la restaurant:
Ea, agitată:
– Nu servești nimic, bere, coniac?
El răspunde calm
– Nuu… mulțumesc frumos!
Ea, mai agitată
– O vodka… un whiskey… sau măcar o pălincă?
El și mai calm
– Stai relaxată… ești frumoasă!

Trei lilieci fac concurs de cine mănâncă cel mai mult.
Pleaca primul dimineața și vine seara cu fața plină de sânge și zice:
– Ba, ați văzut turma aia de oi?
– Da.
– E, acum nu mai e!
Pleacă al 2-lea, vine seara și zice:
– Ba, ați văzut turma aia de vaci?
– Da.
– E, acum nu mai e!
Pleacă al 3-lea, vine seara cu o aripa ruptă și fața plină de sânge și zice:
– Ba, ati vazut stalpul ala?
– Da.
– E, io nu l-am văzut..

Un bărbat aflat la necaz cere ajutorul lui Dumnezeu:
– Doamne, dacă exiști, trimite-mi un semn!
BANG! se arde becul.
– Hmm… Doamne altă dată dă-mi altfel de semn, dă unul mai ieftin, că ăsta e cam scump…

