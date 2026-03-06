Bancul de weekend | Cum completează englezii declarațiile fiscale

Este vineri, iar pentru mulți dintre noi acesta este momentul perfect pentru o scurtă pauză și pentru câteva clipe de relaxare. După o săptămână plină de activități, responsabilități și agitație, un strop de umor poate face minuni pentru starea de spirit.

Declarație fiscală în Anglia: Cum a fost completat un formular de declarație fiscală:

La întrebarea: „Câte persoane întrețineți?”, englezul a răspuns:

-2,1 milioane de imigranți ilegali

– 4,4 milioane de şomeri

– 900 de mii de puşcăriași în 85 de închisori

– Coroana

– Guvernul

– Camera Comunelor şi a Lorzilor

– plus 650 de parlamentari europeni, buni la nimic.

Formularul i-a fost respins, ca fiind incorect. El a răspuns cu o întrebare:

– De ce? Am uitat pe cineva?!

Judecătorul intreabă martorul la proces:

– La ce distanță v-ați aflat de locul accidentului?

– La 6 metri și 75 de centimetri.

– Si cum de știți așa de exact?

– Când am văzut accidentul, mi-am dat seama pe loc că voi fi intrebat la proces de vreun tampit și am măsurat…

Prima întâlnire, la restaurant:

Ea, agitată:

– Nu servești nimic, bere, coniac?

El răspunde calm

– Nuu… mulțumesc frumos!

Ea, mai agitată

– O vodka… un whiskey… sau măcar o pălincă?

El și mai calm

– Stai relaxată… ești frumoasă!

Trei lilieci fac concurs de cine mănâncă cel mai mult.

Pleaca primul dimineața și vine seara cu fața plină de sânge și zice:

– Ba, ați văzut turma aia de oi?

– Da.

– E, acum nu mai e!

Pleacă al 2-lea, vine seara și zice:

– Ba, ați văzut turma aia de vaci?

– Da.

– E, acum nu mai e!

Pleacă al 3-lea, vine seara cu o aripa ruptă și fața plină de sânge și zice:

– Ba, ati vazut stalpul ala?

– Da.

– E, io nu l-am văzut..

Un bărbat aflat la necaz cere ajutorul lui Dumnezeu:

– Doamne, dacă exiști, trimite-mi un semn!

BANG! se arde becul.

– Hmm… Doamne altă dată dă-mi altfel de semn, dă unul mai ieftin, că ăsta e cam scump…

