Acuzații la adresa lui Meghan Markle! Cum ar fi profitat de necazurile sărmanilor: „E uimitor cum a orchestrat totul!”

De: Alina Drăgan 04/11/2025 | 17:12
Acuzații la adresa lui Meghan Markle /Foto: Profimedia

Meghan Markle a ajuns, din nou, în mijlocul unui scandal. Aceasta pare că nu se poate ține departe de „probleme”, iar noi informații au apărut despre comportamentul ei nu tocmai potrivit. Un biograf regal susține că ducesa a folosit o călătorie caritabilă în Rwanda pentru a-și promova imaginea și activitatea filantropică. Acesta o acuză că nu a fost deloc bine intenționată și doar s-a folosit de context pentru a se promova. 

După mai bine de 10 ani de când a devenit ambasadoare a organizației evanghelice World Vision, Meghan Markle a ajuns acum în centrul unui nou scandal. Totul are legătură cu vizita sa de patru zile în Rwanda, care a avut loc în ianuarie 2016. Biografului regal Tom Bower este cel care a făcut inițial dezvăluirile și acum acestea au ajuns, din nou, în prim plan.

Mai exact, potrivit lui Tom Bower, ducesa de Sussex a acceptat să apară în clipul care promova activitatea organizației de a construi fântâni într-un sat african. Însă, aceasta doar ar fi profitat de ocazie pentru a-și crește imaginea. S-a fotografiat alături de copii, insistând să își schimbe ținutele pentru fiecare poză.

„Fiecare poză era urmată de o schimbare de ținută”, a scris Bower în cartea sa „Revenge”, pe care a lansat-o în 2023.

Pe vremea aceea, când nu avea încă legături cu familia regală, Meghan Markle își împărțea timpul între filmările pentru serialul „Suits” și misiuni umanitare, inclusiv proiecte cu World Vision și UN Women. Ea mărturisea că uneori este dificil să treci de la taberele de refugiați la covoarele roșii. Dar Tom Bower spune că excursia din Rwanda a fost mai degrabă o oportunitate de autopromovare decât o misiune pur caritabilă.

De asemenea, acesta mai spune că Meghan Markle a acceptat să călătorească în Rwanda pentru a promova proiectul de construcție a fântânilor la doar 30 de minute după un apel telefonic de la producătoarea filmului, Brenda Surminski. Iar potrivit acesteia, cerințele ducesei de Sussex au făcut ca bugetul de producție să crească enorm. Acesta a fost și motivul ce a condus până la urmă la retragerea ei din proiect.

Brenda Surminski a mai spus că Meghan Markle „a orchestrat în mod oportunist călătoria pentru a poza în rolul unei filantrope”. De menționat este și faptul că ducesa nu mai are nicio legătură cu organizația din anul 2018, însă acum excursia din Rwanda a fost adusă în prim plan.

