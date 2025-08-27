Ce cadou i-a făcut Meghan Markle prințului Harry, de ziua lui. Fanii și presa au criticat-o dur: „Ipocrită!”

Meghan Markle a dezvăluit, în cadrul show-ului său de pe Netflix – „With Love, Meghan”, ce cadou i-a făcut soțului său, Prințul Harry. Alegerea făcută de aceasta nu a fost pe placul publicului și nici al presei, Meghan fiind catalogată de o cunoscută publicație drept „ipocrită”.

În ultimul episod al serialului său de pe Netflix, Meghan a povestit că a decis să îi ofere soțului său un cadou personalizat în ziua în care acesta a împlinit 40 de ani. Mai exact, ea i-a dăruit lui Harry o șapcă inscripționată cu „PH40”, un „cod” care înseamnă „Prințul Harry, 40”.

Ce cadou i-a făcut Meghan Markle prințului Harry

Alegerea acestui cadou a fost, însă, criticată, jurnaliștii publicației The Sun scriind chiar că soția prințului a dat dovadă de ipocrizie folosindu-se de titlul nobiliar al soțului său, în contextul în care cei doi au renunțat la îndatoririle ca membri ai Casei Regale și, implicit, la titlurile regale.

„Ipocrita Meghan dezvăluie cadoul nerușinat pe care i l-a oferit lui Harry la 40 de ani. Ea i-a folosit titlul, în ciuda faptului că cuplul a renunțat la viața regală”, este titlul sub care publicația britanică a scris despre acest subiect.

De ce a fost criticată Meghan Markle

Atât presa de scandal, cât și mulți membri ai publicului au criticat-o intens pe Meghan Markle pentru cadoul pe care a ales să i-l ofere soțului său. Criticii o acuză pe aceasta că, deși s-ar fi aflat în spatele deciziei lui Harry de a renunța la îndatoririle regale, prin urmare și la titlul nobiliar, Meghan se folosește în continuare de acest titlu atunci când îi convine.

În cadrul aceluiași episod, ea a prezentat ce pune de obicei în bagaje atunci când merge în călătorii.

„Acum să trecem la lucrurile care îmi aduc bucurie. Întotdeauna am o șapcă de baseball. Pe aceasta am făcut-o pentru cea de-a 40-a aniversare a soțului meu, pentru el și prietenii lui”, a povestit ea.

În urma unor disensiuni cu ceilalți membri ai Casei Regale britanice, Harry și Meghan Markle au anunțat în mod oficial, în 2020, că renunță la îndatoririle regale. Ulterior, cei doi s-au mutat în Statele Unite, acolo unde au început să prezinte o serie de informații din interiorul familiei, spre nemulțumirea Regelui Charles și a Prințului William.

