Acasă » Știri » Cum arată Prințesa Lilibet acum. Prințul Harry și Meghan Markle au publicat o imagine cu micuța lor superbă

Cum arată Prințesa Lilibet acum. Prințul Harry și Meghan Markle au publicat o imagine cu micuța lor superbă

De: Anghel Ion 28/08/2025 | 12:47
Cum arată Prințesa Lilibet acum. Prințul Harry și Meghan Markle au publicat o imagine cu micuța lor superbă
Sursa: Profimedia

Fanii cuplului regal format din Prințul Harry și Meghan Markle au putut vedea, într-o scurtă filmare publicată pe rețelele de socializare, cât de mare a crescut Prințesa Lilibet, dar au sesizat și un amănunt inedit.

Ducele și Ducesa de Sussex țin la intimitatea lor și de aceea, în momentul în care publică poze sau filmări de familie, acestea fie sunt cenzurate, fie unghiul în care sunt efectuate nu permit divulgarea identității celor mici. Împreună cei doi au un fiu, Archie, în vârstă de 6 ani și o fiică, Lilibet, în vârstă de 4 ani.

Cum arată Prințesa Lilibet acum

În ciuda tuturor controverselor care au planat asupra ducilor de Sussex, viața lor de familie pare nezdruncinată. Cel puțin așa arată Meghan pe conturile sale oficiale de social media.

Prințul Harry și-a surprins soția cu un tablou în care este comemorat îndrăgitul patruped al familiei, Guy, care a murit recent, după ce a trăit doar 10 ani.

Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România:...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...

În clipul video cu textul „Surpriză matinală de la soțul meu”, fanii au putut admira cât de mare a crescut Lilibet pentru vârsta ei. Internauții au remarcat podoaba capilară bogată, care o transformă într-o veritabilă Rapunzel.

Cu cine seamănă fetița

Pornind de la podoaba capilară, internauții au dezbătut cu cine seamănă mai mult copilul cuplului regal. Când era mică, mulți s-au întrebat dacă va moșteni mai mult din genele mamei sau ale tatălui. Acum au răspunsul.

Micuța Lilibet este o versiune minionă a prințului Harry: păr roșcat și ten deschis.

„Apariția discretă confirmă faptul că fata seamănă mai mult cu tatăl. Putem spune fără dubii în acest moment că Lilibet este fata tatii”, comentează fanii regalității britanice.

Dincolo de imaginile rare în care ducii de Sussex își expun copii, fanii nu ratează niciodată momentul să îi taxeze pentru faptul că nu mai păstrează legătura cu familia din Marea Britanie.

„Este mare păcat că Archie și Lilibet nu trăiesc înconjurați de iubirea bunicilor. Poate într-o bună zi, această legătură se va remedia”, susțin criticii.

Citește și: Ce cadou i-a făcut Meghan Markle prințului Harry, de ziua lui. Fanii și presa au criticat-o dur: „Ipocrită!”

Citește și: Ce cadou i-a făcut Meghan Markle prințului Harry, de ziua lui. Fanii și presa au criticat-o dur: „Ipocrită!”

Tags:
Iți recomandăm
Care este alimentația zilnică a copiilor Prințului William și ai lui Kate Middleton. Cuplul regal își ia în serios atribuțiile de părinți!
Showbiz internațional
Care este alimentația zilnică a copiilor Prințului William și ai lui Kate Middleton. Cuplul regal își ia în…
Povestea total neașteptată a celei mai tinere miliardare din lume! Comandă mâncare la ofertă, merge cu taxi și vânează chilipiruri!
Showbiz internațional
Povestea total neașteptată a celei mai tinere miliardare din lume! Comandă mâncare la ofertă, merge cu taxi și…
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în Capitală
Mediafax
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
UE pregătește cel mai mare atac asupra intimității digitale: toate mesajele criptate ar putea fi scanate automat
Adevarul
UE pregătește cel mai mare atac asupra intimității digitale: toate mesajele criptate ar...
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în...
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
Mediafax
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o...
Parteneri
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi fi foarte empatică, dar și severă”. Daniel Pavel, un nou show de senzație
Click.ro
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
„Eu sunt poliția”. Cine este tânărul agent care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din București. Acesta a fost arestat
Antena 3
„Eu sunt poliția”. Cine este tânărul agent care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din...
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge exprimarea liberă”
Digi 24
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge...
VIDEO Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe și mașini
Digi24
VIDEO Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe și mașini
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis...
Este sau nu ziua de 8 septembrie liberă pentru părinți
kanald.ro
Este sau nu ziua de 8 septembrie liberă pentru părinți
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren,...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de...
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
go4it.ro
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă a divorțat! Reacția lui spune mult!
Viva.ro
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă...
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se întâmplă, de fapt, în familia fostului ministru PSD
Fanatik.ro
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se...
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’ Varga! Până la urmă, tot la mine ajunge!” Ce artificiu a făcut patronul CFR-ului. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’...
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei....
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
Romania TV
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
World of Tanks face pasul către viitor
Go4Games
World of Tanks face pasul către viitor
TAXA a dispărut din România. Reguli noi pentru proprietarii de imobile. Se aplică de la 23 august 2025
Capital.ro
TAXA a dispărut din România. Reguli noi pentru proprietarii de imobile. Se aplică de la...
Cine îl susține de fapt pe Rizea. Makaveli face dezvăluirea
evz.ro
Cine îl susține de fapt pe Rizea. Makaveli face dezvăluirea
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Gandul.ro
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii...
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără
as.ro
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu...
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
A1
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să...
Cine este Andrei, polițistul aflat în timpul liber care l-a prins și l-a imobilizat pe tânărul care a agresat un livrator străin în București?
radioimpuls.ro
Cine este Andrei, polițistul aflat în timpul liber care l-a prins și l-a imobilizat pe...
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: “Mi-au zis să aleg eu între Lixandru şi Baba!”
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă:...
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a...
Știrile zilei, 22 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 22 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
După divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu face dezvăluirile: trăiește viața la maximum! ”Am ...
După divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu face dezvăluirile: trăiește viața la maximum! ”Am fost neastâmpărat!” Planul de toamnă al vedetei PRO TV și implicarea băieților
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Ioana Tufaru a ajuns cu ambulanța la spital! Ce diagnostic i-au pus medicii: „Dureri cumplite”
Ioana Tufaru a ajuns cu ambulanța la spital! Ce diagnostic i-au pus medicii: „Dureri cumplite”
”Tratamentul” aplicat de Irina Fodor la Asia Express: ”Nu s-a lipit nimic de mine!” Ce au făcut ...
”Tratamentul” aplicat de Irina Fodor la Asia Express: ”Nu s-a lipit nimic de mine!” Ce au făcut colegii de producție pentru vedeta TV
Femeie din Iași, trezită și bătută cu bestialitate de soțul ei. Motivul este halucinant și el ...
Femeie din Iași, trezită și bătută cu bestialitate de soțul ei. Motivul este halucinant și el a scăpat cu suspendare
Vezi toate știrile
×