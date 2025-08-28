Cum arată Prințesa Lilibet acum. Prințul Harry și Meghan Markle au publicat o imagine cu micuța lor superbă

Fanii cuplului regal format din Prințul Harry și Meghan Markle au putut vedea, într-o scurtă filmare publicată pe rețelele de socializare, cât de mare a crescut Prințesa Lilibet, dar au sesizat și un amănunt inedit.

Ducele și Ducesa de Sussex țin la intimitatea lor și de aceea, în momentul în care publică poze sau filmări de familie, acestea fie sunt cenzurate, fie unghiul în care sunt efectuate nu permit divulgarea identității celor mici. Împreună cei doi au un fiu, Archie, în vârstă de 6 ani și o fiică, Lilibet, în vârstă de 4 ani.

Cum arată Prințesa Lilibet acum

În ciuda tuturor controverselor care au planat asupra ducilor de Sussex, viața lor de familie pare nezdruncinată. Cel puțin așa arată Meghan pe conturile sale oficiale de social media.

Prințul Harry și-a surprins soția cu un tablou în care este comemorat îndrăgitul patruped al familiei, Guy, care a murit recent, după ce a trăit doar 10 ani.

În clipul video cu textul „Surpriză matinală de la soțul meu”, fanii au putut admira cât de mare a crescut Lilibet pentru vârsta ei. Internauții au remarcat podoaba capilară bogată, care o transformă într-o veritabilă Rapunzel.

Cu cine seamănă fetița

Pornind de la podoaba capilară, internauții au dezbătut cu cine seamănă mai mult copilul cuplului regal. Când era mică, mulți s-au întrebat dacă va moșteni mai mult din genele mamei sau ale tatălui. Acum au răspunsul.

Micuța Lilibet este o versiune minionă a prințului Harry: păr roșcat și ten deschis.

„Apariția discretă confirmă faptul că fata seamănă mai mult cu tatăl. Putem spune fără dubii în acest moment că Lilibet este fata tatii”, comentează fanii regalității britanice.

Dincolo de imaginile rare în care ducii de Sussex își expun copii, fanii nu ratează niciodată momentul să îi taxeze pentru faptul că nu mai păstrează legătura cu familia din Marea Britanie.

„Este mare păcat că Archie și Lilibet nu trăiesc înconjurați de iubirea bunicilor. Poate într-o bună zi, această legătură se va remedia”, susțin criticii.

