Gestul stupefiant al lui Meghan Markle lângă tunelul unde a murit Prințesa Diana. Fanii s-au revoltat!

Meghan Marke a fost victima unui val de critici! Recent, ducesa de Sussex a făcut o postare care a stârnit reacții în mediul online și a fost catalogată drept ”insensibilă” și ”lipsită de tact”. Iată ce s-a întâmplat!

În timp ce se afla la Paris pentru Săptămâna Modei, Meghan Markle a publicat mai multe filmări în care împarte cu fanii întreaga călătorie, dar un detaliu surprins i-a adus o mulțime de critici.

Meghan Markle, criticată de fani

În timpul traseului pe care l-a filmat, ducesa a surprins niște momente în care trecea cu mașina pe lângă tunelul Pont de l’Alma, locul în care prințesa Diana și-a pierdut viața în anul 1997, scrie Daily Mail.

În postarea făcută se poate observa cum Meghan Markle își sprijină picioarele pe scaunul din față. Postarea în care este surprins locul în care prințesa Diana și-a pierdut viața a stârnit un val de reacții, iar oamenii au taxat-o dur pe ducesa de Sussex.

Internauții au considerat acest gest unul nepotrivit:

„Să filmezi în apropierea unei locații care i-a cauzat soțului tău o durere imensă, cunoscându-i istoria dureroasă, și mai apoi să o publici este lipsit de milă și crud.”, a scris un utilizator pe platforma X.

De asemenea, expertul și consultantul regal Richard Fitzwilliams a comentat această situație, uimit de cele întâmplate.

„Nu înțeleg ce a gândit. Publicarea unui clip care amintește de moartea tragică a Prințesei Diana este greu de explicat”.

Tunelol Pont de l’Alma are o semnificație dureroasă pentru Prințul Harry. În „Rezerva”, acesta a povestit cum a încercat să reconstituie momentul accidentului în acel loc în anul 2007 și a încercat să înțeleagă circumstanțele în care mama lui a murit. La acea vreme, Prințul Harry i-a cerut șoferului să circule cu aceeași viteză estimată de poliție la momentul accidentului, 104 km/h.

