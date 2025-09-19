Ce poreclă a primit Melania Trump de la „Squirrels”. Kate Middleton a fost prezentă la momentul viral

Kate Middleton, în vârstă de 43 de ani, și Melania Trump, în vârstă de 55 de ani, au participat joi dimineață la o activitate cu cercetașii „Squirrels” („Veverițele”), în Grădinile Frogmore din Windsor. A fost ultima lor apariție comună înainte ca Prima Doamnă a Americii să plece la reședința prim-ministrului britanic.

Copiii au fost îmbrăcați în uniforme viu colorate dedicate veverițelor roșcate și le-au întâmpinat cu bucurie, transformând momentul într-o adevărată lecție de joacă, dar și de învățare în aer liber. Kate Middleton a purtat o fustă semnată Ralph Lauren, accesorizată cu o eșarfă de la Sudbury Mill și o jachetă kaki.

Kate Middleton și Melania Trump, întânire cu „cercetașii”

Prima Doamnă a Americii a ales o pereche de pantaloni albi comozi, o jachetă din piele maro și o pereche de pantofi bej eleganți. Cele două doamne s-au alăturat copiilor de 4 și 5 ani într-o activitate creativă, unde au realizat animale din frunze. Kate s-a așezat pe jos pentru a fi mai aproape de micuți și s-a implicat pe deplin în acel joc.

Șeful cercetașilor, Dwayne Fields, a prezentat-o pe Melania Trump, iar copiii au ajutat-o să creeze un urs din frunze. Kate Middleton a vorbit cu entuziasm cu micuții și i-a întrebat despre desenele lor, încurajându-i, potrivit Daily Mail. Melania Trump a fost întrebată de către cei mici, care este insecta ei preferată și a răspuns fără să stea pe gânduri spunând ca iubește „gărgărița”. Unul dintre copii a spus, „Prima Gărgăriță”, făcând referire la titlul ei de „Prima Doamnă”.

Grădinile Frogmore din Windsor aparțin de domeniul unde Prințul Harry și Meghan Markle au locuit, începând cu anul 2019, la Frogmore Cottage, o casă care avea două etaje. În anul 2023, ducele și ducesa de Sussex au fost obligați să elibereze proprietatea, după ce au renunțat la rolurile lor de membri activi ai familiei regale.

Tot de acest domeniu aparține și Frogomore House, o reședință regală din secolul al XVII-lea, folosită încă din anul 1792 și este locul unde ducii de Sussex și-au organizat recepția de nuntă în anul 2018.

