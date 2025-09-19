Ce mesaje ascunse transmit ținutele Melaniei Trump purtate la vizita oficială din Marea Britanie. Cine a îmbrăcat-o

Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, s-a remarcat de-a lungul timpului printr-o prezență publică aleasă, mai ales pe parcursul celor opt luni de mandat ale liderului Americii.

Prima Doamnă a Americii a participat la 22 de evenimente oficiale, printre care se numără și tradiționalul „Easter Egg Roll” organizat la Casa Albă, dar și funeraliile Papei Francisc, ambele fiind considerate apariții absolut necesare pentru prezența ei.

Mesajele ascunse din spatele ținutelor Melaniei Trump

Un aspect semnificativ este faptul că Melania Trump a fost văzută în nu mai puțin de cinci ținute diferite în ultimele 48 de ore, de la trenciul Burberry cu care a sosit până la rochia elegantă de seară galben-canari purtată la dineul de stat. Un expert american a analizat totul și a mărturisit că fiecare apariție a fost planificată în detaliu.

Din momentul în care Regele Charles al III-lea a invitat familia Trump pentru a doua vizită de stat, Melania a început să își pregătească ținutele cu o precizie aproape militară. Fiecare detaliu a fost conceput, realizat, croit și ajutat de Melania, cât și de stilistul ei de încredere, designerul Herve Pierre.

Regulile stricte de etichetă vestimentară care sunt urmate de Prințesa de Wales nu se regăsesc și în garderoba Primei Doamne. Trenciul de la Burberry, care la prima vedere pare un omagiu adus țării gazdă, purta amprenta Melaniei Trump. Obiectul vestimentar era lung până la pământ și făcea parte dintr-o colecție vintage din anul 2020, din perioada în care Riccardo Tisci era directorul creativ al casei.

Melania Trump a mai purtat cizme negre marca Christian Dior, dar trenciul a subliniat încă o dată faptul că Melania își scrie propriul cod vestimentar. În momentul în care a făcut primii pași din Marine One pe peluza Castelului Windsor, Prima Doamnă purta haine create de Maria Grazia Chiuri, fost designer Dior. Deși mulți au atribuit ținuta noului director JW Anderson, Melania Trump a ales creația predecesoarei sale, al cărei stil feminin a devenit element definitoriu al imaginii sale.

Rochia de seară purtată la dineul de stat de la St George’s Hall a fost o creație Wes Gordon pentru Carolina Herrera. Avea o culoare galben uimitor și decolteu pe umeri, accesorizată cu o curea lila din satin și cu bijuterii delicate. Alegerea culorii a fost considerată controversată de presa de modă.

Vizita a luat sfârșit cu o zi dedicată doamnelor, o vizită ghidată la Casa de Păpuși a Reginei Maria, dar și o întâlnire cu Scouterii alături de Kate Middleton în grădinile Frogmore. Pentru această ocazia, soția liderului american a optat pentru un costum din piele de miel caramel de la Louis Vuitton, dar și o pereche de pantofi cu imprimeu de șarpe de la Manolo Blahnik.

Pentru întâlnirea cu copiii, Melania a ales o jachetă de piele Ralph Lauren și pantaloni capri, cu balerini Roger Vivier. Toate ținutele au fost planificate cu grijă și atenție și se integrează în stilul ei elegant. Mesajul transmis de ținute este că, în ciuda criticilor primite în ultimii ani din partea unor specialiști în fashion, Melania Trump nu se lasă și își va pune amprenta personală pe aparițiile sale oficiale.