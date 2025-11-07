Meghan Markle va juca într-un nou film! Revine la actorie după 8 ani de pauză, alături de alte două nume internaționale

După o pauză de aproape un deceniu, Meghan Markle se întoarce pe marele ecran, readucând actoria în prim-planul vieții sale. Ducesa de Sussex revine în fața camerelor într-un rol special, într-o comedie ce va marca prima ei apariție cinematografică de după serialul Suits, care a făcut-o celebră.

Meghan Markle își anunță revenirea în lumea filmului, după o pauză de opt ani. Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, apare în noua producție Close Personal Friends, alături de actori precum Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid și Henry Golding. Filmările se desfășoară în Pasadena, California, aproape de reședința familiei din Montecito unde aceasta locuiește împreună cu prințul Harry și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

Meghan Markle va juca într-un nou film

Vedeta joacă un rol secundar, inspirat din propria persoană, într-o comedie care spune povestea unui cuplu obișnuit ce leagă prietenie cu un cuplu celebru în timpul unei excursii.

Această nouă apariție vine după ce Meghan și Harry au colaborat la mai multe proiecte de succes, inclusiv documentarul Harry & Meghan și emisiunea culinară With Love, Meghan, care a devenit cea mai vizionată producție culinară a platformei pe care a fost difuzată.

Pe platourile din Pasadena, actrița a fost descrisă ca fiind „relaxată, prietenoasă și cu picioarele pe pământ”. După ani de absență, Meghan Markle a impresionat prin profesionalismul și energia sa pozitivă.

Ducesa de Sussex a ales acest rol după ce a primit mai multe oferte, considerând că noua peliculă, Close Personal Friends, reflectă perfect etapa actuală a vieții sale, îmbinând umorul și echilibrul personal. Prințul Harry o susține pe ducesă în parcursul ei cinematografic.

