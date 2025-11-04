Apariție de gală pe scena Operei Naționale! Ioana Dichiseanu, într-un recital emoționant: ”Tatăl tău, de acolo de sus, sigur este alături de tine!”

Ioana Dichiseanu a urcat pe scena Operei Naționale la Gala UCIN 2025 și a oferit publicului un moment de o profunzime și sensibilitate excepționale. Artista a interpretat un recital muzical încărcat de emoție. Cu vocea tremurând de trăire, fiica marelui actor a transformat scena într-un altar al muzicii fado, genul în care se împletesc perfect dorul, iubirea și tristețea. Dar artista nu s-a oprit aici. A așezat pe scena Operei și frumusețea muzicii franceze. CANCAN.RO a fost prezent la eveniment și vă arată imagini de excepție.

La Gala Uniunii Cineaştilor din România, prezidată de reputatul regizor Laurențiu Damian, Ioana Dichiseanu a oferit publicului un recital de o emoție rară. Printre actorii și regizorii care au fost premiați, un moment s-a distins: cel în care fiica marelui actor Ion Dichiseanu a urcat pe scenă. Îmbrăcată într-o ținută cu un aer regal, o rochie creată special pentru acest eveniment de Bianca Drăgușanu, Ioana Dichiseanu a impresionat nu doar prin apariție, ci și prin recitalul oferit. Artista a cântat alături de Orchestra Operei Naționale, condusă de maestrul Alexandru Ilie, iar publicul a simțit că trăiește un moment în care arta a devenit suflet.

Ioana Dichiseanu, moment de excepție pe scena Operei Naționale

„Urmează un moment artistic cu o puternică încărcătură emoțională”, și-au început prezentarea Alexandra Velniciuc și Bogdan Chenciu. Pe scenă și-a făcut apariția Ioana, cu sensibilitatea sa artistică moștenită din familie – atât de la tată, marele Ion Dichiseanu, cât și de la mama ei, cunoscuta artistă Simona Florescu -, dar și cu forța din glas care poate face pe oricine să simtă emoția unui act artistic. A creat un moment excepțional, acompaniată de Orchestra Operei Naționale București, dirijată de maestrul Alexandru Ilie.

Una dintre piesele interpretate de Ioana Dichiseanu a fost o melodie fado, ”Meu Deus”, compoziție proprie, pe versurile scrise de Ana Maria Păunescu, fiica regretatului poet Adrian Păunescu.

Publicul s-a ridicat în picioare, răsplătind-o cu aplauze îndelungate, iar prezentatorii au felicitat-o pe fiica marelui maestru.

„Felicitări Ioanei Dichiseanu, cea care poartă un nume atât de important pentru teatrul și cinematografia românească. Tatăl tău, de acolo de sus, sigur este alături de tine. Felicitări, draga noastră!” , a subliniat Alexandra Velniciuc.

A fost un moment rar, sincer, profund, în care Ioana Dichiseanu a dovedit că talentul, emoția și moștenirea artistică se împletesc perfect atunci când vin din inimă.

CITEȘTE ȘI: Promisiunea pe care Ioana Dichiseanu i-a făcut-o tatălui său, maestrul Ion Dichiseanu: “Am această datorie de copil, ca eu să…”

ACCESEAZĂ ȘI: Ioana Dichiseanu, primul album de muzică fado din România. Cântă și alături de fiica ei: „Este viață vie”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.