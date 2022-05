Ediția specială ”ALTCEVA cu Adrian Artene”, la un an de la trecerea în neființă a marelui actor! Ioana Dichiseanu, declarații emoționante: ”Îmi este dor de tata!”

”Știu că ți-e dor în fiecare moment… Și-n fiecare zi!” Sunt cuvintele de început ale lui Adrian Artene, în podcastul ediție specială în memoria lui Ion Dichiseanu, în care invitată a fost fiica marelui actor. Cu greu și-a oprit lacrimile Ioana, atunci când a vorbit despre părintele care a plecat în Ceruri într-o zi de mai, în urmă cu un an.

Da, îi este dor de cel care i-a fost tată, dar, mai mult decât atât, prietenul cel mai bun, care o simțea doar din priviri. ”Îmi este dor și… Vorbeam mai devreme, mi-ai spus de amintiri, că amintirile sunt o bucurie, dar tocmai de aceea îmi este dor de el, pentru că nu voi mai avea amintirile acelea, adică totul s-a oprit! Și am rămas…am rămas! El era, și tu știi asta foarte bine, el nu era pentru mine tata sau Ion Dichiseanu. Pentru mine era cel mai bun prieten. Mă simțea din priviri, îl simțeam decă a dormit bine după cum se trezea, după grimasa pe care o afișa, iar el, față de mine, la fel”, a povestit Ioana Dichiseanu.

”Iubirea, ne place sau nu, înseamnă suferință!”

A continuat, explicând ce a însemnat iubirea ei pentru Ion Dichiseanu, tatăl care a plecat din lumea asta pe 20 mai, 2021. ”Vezi tu, în viață e foarte ușor să spui `vai, cât am iubit persoana respectivă`, indiferent că-i vorba de mamă, tată, soț, copil. E ușor, dar eu am ajuns la concluzia că, după tot ceea prin ce am trecut cu tata, perioada de spitalizare și așa mai departe, iubirea, ne place sau nu, înseamnă suferință.

Trebuie să fii lângă omul pe care spui că-l iubești atunci când îi e greu, atunci când îi e rău, să suferi și tu odată cu el. Dacă tu te detașezi de suferința lui, înseamnă că nu-l iubești. Și atunci eu nu pot să spun că îmi e dor de el, dacă nu simt cu adevărat asta!

Pentru că, mi-a mai spus cineva, `eiii, o perioadă de doliu, va trece la un moment dat, sau adu-ți aminte de momentele urâte, ca să nu-ți fie greu amintindu-ți momentele frumoase!` Am auzit și asta! Și eu am spus: cum Dumnezeu să-mi aduc eu aminte de momentele urâte? Da, am mai avut și noi discuții între tată-fiică, evident, în orice relație există, dar cum să vrei să uiți un om care ți-a dăruit viață, ți-a dăruit tot? Te-a construit, că pentru mine asta sunt părinții. Ei m-au construit! Și atunci, cum să nu spun că mi-e dor de el?”, a completat Ioana.

Cine a fost maestrul Ion Dichiseanu

Ion Dichiseanu s-a născut pe 20 octombrie 1933 în Adjud. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Teatru din București în 1959.

A fost cunoscut grație activității sale artistice în cadrul Teatrului Nottara, precum și pentru numeroasele roluri care l-au consacrat în cinematografie, teatru de televiziune și teatru radiofonic. Din bogata filmografie a artistului, amintim: „Darclée” (1960), „Post-restant” (1961), „Porto-Franco” (1961), „Tudor” (1962), „Titanic vals” (1964) – Gigi Stamatescu, „Mofturi 1900” (1964), „Runda 6” (1965), „Dincolo de barieră” (1965), „Tunelul” (1966), „Frumoasele vacanţe (1967), „Amprenta” (1967), „Bătălia pentru Roma” (1968), „Aventurile lui Tom Sawyer” (1968), „Războiul domniţelor” (1969), „Castelul condamnaţilor” (1970), „Cântecele mării” (1971), „Printre colinele verzi” (1971), „Pistruiatul” (serial TV, 1973), „Muşchetarul român” (1975), „Cantemir” (1975), „Toate pânzele sus” (serial TV, 1977), „Dragostea şi revoluţia” (1983), „Racolarea” (1985), „Triunghiul morţii” (1999), „15” (2005), „Vocea inimii” (2006), „Supravieţuitorul” (2008).

În 1979, Ion Dichiseanu a fost distins cu Premiul Asociaţiei Cineaştilor din România pentru rolul din lungmetrajul „Clipa”, în regia lui Gheorghe Vitanidis, iar în 2002 a fost decorat cu Ordinul Naţional ”Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, „pentru prestigioasa carieră artistică şi talentul deosebit prin care a dat viaţă personajelor interpretate în filme, dar şi pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc”.

A primit o stea pe Aleea Celebrităţilor

În 2015, a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor, în semn de preţuire pentru întreaga activitate în domeniul teatrului şi filmului. Un an mai târziu, a lansat cartea „Am fost rivalul regelui. Povestea mea de iubire cu Sara Montiel”, în care evocă momente petrecute alături de celebra actriţă şi cântăreaţă Sara Montiel.

În martie 2017, actorul Ion Dichiseanu a primit „Premiul pentru Întreaga Carieră” în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Galei Premiilor Gopo, iar în luna mai, acelaşi an, a fost lansat la Bookfest volumul „Ion Dichiseanu: Adevărul, mai frumos decât legenda”, care cuprinde memoriile artistului şi multe informaţii pe care nu le-a povestit până acum.

