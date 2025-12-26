Fosta lui Ristei n-a vrut să mai fie singură de sărbători. Iarna asta se poartă iubirile noi pentru Naomi Hedman

Naomi Hedman apare din nou pe radarul nostru. Și o face în stil mare, nu oricum! Se pare că sezonul rece nu e definit doar de frig, colinde și bucate alese, ci și de cupluri noi care răsar mai repede ca ciupercile după ploaie. Păi de ce să petreacă fosta logodnică a lui Florin Ristei sărbătorile singură? Și-a ales compania după placul inimii ei, un artist, vedeți imediat despre cine este vorba. CANCAN.RO are detalii!

Naomi pare să aibă un tipar de la care nu se abate! Muzicieni, artiști, să știe cu notele! După o relație intens mediatizată cu Florin Ristei, care s-a soldat și cu o cerere în căsătorie, dar care s-a năruit, vedeta s-a orientat către un alt artist. Este vorba despre fiul Ozanei Barabancea, Andrew, dar nu s-au știu prea multe detalii din bucătăria internă a relației.

Bine, ea nu a recunoscut relația, dar iese vreodată fum fără foc? Acum, un alt artist pare că i-a furat inima, doar că Naomi a schimbat puțin repertoriul, ce-i drept. Cine e cel care a dat-o pe spate? Prietenul lui Mario Fresh, Lazy Ed.

Naomi Hedman + Lazy Ed = Love

Păi mai e loc de vreo îndoială atunci când privim imaginile cu cei doi care se sărută pătimaș? Pare că sunt săgetați rău de tot de Cupidon, iar pasiunea e la cote maxime! Bravo, Lazy Ed, se vede că ești mândru de noua cucerire, după cum privești în cameră după ce frumoasa Naomi și-a arătat afecțiunea (în franceză, cum ar veni 🤣).

Unde mai pui că el a fost cel care a și postat video-ul la story, ca să vadă toată lumea ce și cum. O fi o relație serioasă sau doar acum, până trec sărbătorile. Timpul decide, noi doar putem să privim din exterior și să analizăm situația. Iar până acum, toate-s bune și frumoase.

