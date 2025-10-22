BDLP – Puceancăi: „N-a fost să fie”

După cum a spus cu gura lui în ultimul clip în care bea un pahar cu Vanessa, Bogdan a încercat, dar n-a mai avut pe unde să scoată cămașa. Așa că a decis să confirme că toată povestea (DETALII AICI) a fost cu cântec și a lansat o nouă piesă.

BDLP susține că toată povestea cu Vanessa, pe care v-am prezentat-o zilele acestea, cu poze și video obținute de CANCAN.RO e doar un scenariu de marketing, pe care l-a mai testat, ca să-și facă o rampă de lansare pentru o nouă melodie. Ipoteză pe care o dădeau și mulți fani de-ai lui, în comentariile de pe Instagram.

Ei bine, în seara asta BDLP a dat teaserul pentru noua melodie ”N-a fost să fie!”, dedicată evident Cristinei Pucean. Melodie compusă împreună cu fratele Boier Bibescu, care dă și el teaserul cu piesa.

DAR! Cum să orchestrezi toată povestea asta doar ca să lansezi o melodie? Ce stil muzical e ăsta? Ce reacție ar putea avea Cristina Pucean, când vede că piesa despre despărțire vine înainte de orice explicație asumată?

E moral să facem plus-valoare pe suferința emoțională a fostei partenere? Să scriem versuri cu lacrimile unei femei care probabil n-are nicio vină în toată povestea asta? Așa se naște poezia unui tip care pretinde că e sufletist?

Chiar dacă piesa se numește ”N-a fost să fie”, putea la fel de bine să-i pună titlul ”Piesa asta e un hit, de Pucean m-am despărțit”, că tot aia înseamnă.

