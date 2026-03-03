Acasă » Știri » Un alt cuplu regal părăsește definitiv Marea Britanie. Unde se mută Prințul Andrew și Sarah Ferguson

De: Denisa Crăciun 03/03/2026 | 21:51
Un alt cuplu regal părăsește definitiv Marea Britanie. Unde se mută Prințul Andrew și Sarah Ferguson

Prințul Andrew și Sarah Ferguson se gândesc să ia o decizie care le va schimba total viața. După ani de zile în care au fost departe de ochii publicului, au avut parte de momente controversate, dar și presiune mediatică în permanență, ei iau în calcul să ia o hotărâre radicală. 

Potrivit unor surse apropiate, cei doi au devenit mai captivați de Orientul Mijlociu. Unul dintre motivele pentru care sunt atrași de acest loc este că statutul lor regal este încă important. Pe de altă parte, în Marea Britanie, pe plan principal au rămas situațiile controversate în care au fost implicați, mai ales de scandalurile care îl vizează pe Jeffrey Epstein.

Sarah Ferguson nu se teme de această schimbare. Dimpotrivă. Pentru ea mutarea nu este neapărat o opțiune temporară, ci mai degrabă un plan pe termen lung, după cum spun apropiații ei. Prințul Andrew, în schimb, a mai mers pe tărâmurile Orientului Mijlociu. El și-a construit relații acolo atunci când ocupa funcția de trimis comercial pe care a avut-o până în 2011. Ba mai mult, se presupune că acesta ar avea o vilă privată în complexul Sea Palace din Abu Dhabi.

Legăturile pe care și le-a creat în acea perioadă durează și acum. Reputația din Golf funcționează diferit față de cea din Occident. Aici relațiile durează mai mult și mai important decât ceea ce spune presa britanică este statutul pe care îl are o persoană. Prințul Andrew mai este atras de acest loc pentru că media este mai puțin agresivă, iar în acest mod identitatea sa este mult mai protejată decât în Marea Britanie. El este adeptul unei vieți cât mai departe de ochii lumii, ceea ce ar fi un avantaj dacă s-ar reloca într-o țară din Orientul Mijlociu.

De ce s-ar putea muta în altă țară Prințul Andrew și Sarah Ferguson

Un motiv pentru care Sarah ar vrea să plece este stabilitatea financiară. Pe lângă asta, stilul ei de viață pe care îl are, adică deplasările frecvente ar putea fi mult mai ușor de realizat în Golf. Așadar, liniștea pe care o poate oferi Orientul Mijlociu, dar și libertatea din toate punctele de vedere sunt doar un beneficiu și pot fi o bază pentru următorul capitol din viețile lor.

VEZI ȘI: Imagini scandaloase cu fostul prinț Andrew. Fratele Regelui Charles, surprins în timp ce se juca cu un copil folosind o jucărie nepotrivită

Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului rege

