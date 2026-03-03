Acasă » Știri » Un elev de 14 ani din Botoșani a murit după ce a căzut ca secerat în sala de sport

Un elev de 14 ani din Botoșani a murit după ce a căzut ca secerat în sala de sport

De: Denisa Crăciun 03/03/2026 | 20:59
Un elev de 14 ani din Botoșani a murit după ce a căzut ca secerat în sala de sport
Adolescent Botoșani

Un elev de 14 ani din Botoșani a murit după ce s-a prăbușit chiar în timpul orei de sport. Acesta a fost resuscitat, însă eforturile medicilor nu l-au putut readuce la viață. Părinții copilului sunt în șoc și spun că băiatul nu ar fi avut nicio afecțiune.

O tragedie a avut loc astăzi în Botoșani. Un copil de doar 14 ani a murit subit. Acesta se afla la școală atunci când a avut loc nenorocirea. Elevul era prezent la ora de sport, iar acesta a leșinat și a murit. Medicii au sosit la școală, l-au resuscitat însă fără vreun rezultat.

Părinții copilului au suferit un șoc după acest incident. Ei au declarat că băiatul era sănătos și nu suferea de nicio afecțiune. În acest moment, polițiștii au deschis un dosar penal, ancheta este în desfășurare și așteaptă rezultatul autopsiei pentru a vedea care a fost cauza exactă a decesului.

Ce s-a întâmplat cu copilul

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Botoșani au explicat că adolescentul a căzut brusc în sala de sport în care se ținea ora. Echipajul medical a venit cât de repede au putut, însă l-au găsit în stop cardio-respirator și nu au mai putut face nimic pentru el.

Astăzi, prin apel la numărul unic de urgență 112, dispeceratul medical a fost sesizat cu privire la prăbușirea bruscă din ortostatism a unui adolescent în vârstă de 14 ani, aflat în sala de sport a unei unități de învățământ din județ. Pe baza informațiilor furnizate telefonic, medicul coordonator din dispecerat a ridicat suspiciunea de stop cardio-respirator și a oferit instrucțiuni pentru inițierea imediată a manevrelor de suport vital de bază (BLS) de către personalul prezent la fața locului. Manevrele de resuscitare au fost efectuate continuu până la sosirea echipajului Serviciului de Ambulanță Județean Botoșani tip C2 cu medic, care a preluat cazul și a instituit protocolul avansat de resuscitare (ALS). Pacientul a fost transportat în curs de resuscitare la Compartimentul de Primiri Urgențe Pediatrie, pentru continuarea manevrelor și evaluare medicală de specialitate, au spus cadrele medicale.

Acesta a decedat la spital. Mai exact la Centrul de Primiri Urgențe de la Secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”.

