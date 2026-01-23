Acasă » Știri » I-a dat „kind reminder”! Cum a scris corporatista Ramona numele colegei Niky Salman, pe bilețelul de nominalizare de la Survivor

De: Alina Drăgan 23/01/2026 | 07:39
Cum a scris corporatista Ramona numele colegei Niky Salman, pe bilețelul de nominalizare /Foto: Captură Pro TV

O nouă eliminare a avut loc la Survivor 2026. În episodul 6 al competiției, din data de 17 ianuarie, duelul de eliminare a fost jucat de Războinici. Aceștia au votat și au trimis două concurente în lupta finală. De votat a avut și corporatista Ramona, însă nu s-a concentrat prea bine atunci când a trebuit să scrie pe foaie numele concurentului pe care îl alege pentru duel. Cum a scris numele colegei Niky Salman, pe bilețelul de nominalizare de la Survivor?

Echipa Războinicilor a pierdut jocul pentru imunitate. Așadar, doi concurenți au luptat pentru a rămâne în competiție. Ca de fiecare dată, primul concurent nominalizat spre duel a fost desemnat de concurenți, iar cel de-al doilea a fost ales de cel care a obținut imunitatea. Astfel, Războinicii au hotărât ca duelul să se dea între Niky Salman și Iulia Istrate, cele două concurente acuzate că strică vibe-ul echipei din cauză că sunt puse mereu pe ceartă și reproșuri.

Așa cum spuneam, ultimul duel de eliminare de la Survivor a fost jucat de Războinici. Aceștia au mers la vot și au trebuit să trimită doi oameni în luptă. Însă, în ciuda momentului tensionat, fanii emisiunii au izbucnit în hohote de râs atunci când au văzut votul acordat de corporatista Ramona. Aceasta a trecut pe foaia concurenta pe care o voia la duel, însă nu a fost prea atentă.

Cum a scris corporatista Ramona numele colegei Niky Salman /Foto: Captura Pro TV

Mai exact, alegerea Ramonei pentru duelul de eliminare a fost Niky Salman. Însă, corporatista nu a fost prea atentă atunci când a scris numele colegei pe hârtie și l-a pocit serios. În loc să scrie Niky, aceasta a dublat și transformat literele, iar pe foie a scris Nikki.

Ramona a gafat-o /Foto: Captură Pro TV

Duel de eliminare șa Survivor 2026

Chiar dacă Ramona nu a fost prea atentă atunci când a votat, dorința i s-a îndeplinit, iar Niky Salman a ajuns la duel. Aceasta a luptat împotriva Iuliei Istrate. Confruntarea dintre cele două s-a încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea lui Niky. Astfel, după doar două săptămâni de competiție, Iulia a părăsit Survivor 2026.

Însă meciul Războinicelor a atras atenția și a ridicat acuzații de „blat”. Mulți dintre fanii competiției au acuzat-o pe Iulia că nu și-a dat silința și a pierdut intenționat. Deși Iulia s-a mișcat foarte bine pe traseu, aceasta a încetinit mereu ritmul la proba finală și i-a oferit avantaj adversarei.

Am aflat cine e ”Faimoasa” dată afară de la Survivor. Era favorită la câștigarea premiului de 100.000 € dar a părăsit show-ul de la Antena 1

Motivul real pentru care Iulia Istrate a fost eliminată de la Survivor: „Dacă mă atacă, atac înapoi”

