Cu câți bani s-a ales ales descalificata Yasmin Awad, de la Antena 1, pentru cele 3 săptămâni la Survivor

Ediția Survivor România de ieri, 25 ianuarie 2026, a fost marcată de lacrimi și emoții. Yasmin Awad, concurenta din echipa Faimoșilor, a fost nevoită să părăsească competiția, deși nu își dorea acest lucru, din cauza problemelor de sănătate. Cât a reușit să câștige fosta iubită a lui Florin Ristei pe parcursul emisiunii? Toate detaliile în articol.

În ciuda parcursului bun pe care l-a avut în competiția Survivor, Yasmin Awad a fost nevoită să părăsească lupta din cauza unor probleme de sănătate care i s-au reactivat sub presiunea condițiilor grele din junglă.

Cu câți bani s-a ales ales Yasmin Awad

În ediția de ieri, Adi Vasile a explicat situația medicală a concurentei și a făcut anunțul:

„Yasmin, ai acuzat dureri de stomac. Acel ulcer pe care îl aveai s-a reactivat și a trebuit să mergi de urgență la spital. Au fost făcute investigații. Știu cât de mult ți-ai dorit să vii aici, să vii în Survivor. Știu să ți-ai dorit să mergi până la capăt, dar din păcate, sfatul medical este foarte clar și din păcate pentru tine aici se opresște această comeptiție. Va trebui să te întorci acasă și să începi tratamentul care să te facă bine. Drumul tău în Survivor se oprește acum.”

În lacrimi, Yasmin Awad și-a luat adio de la competiția în care ar fi vrut să mai stea, dar nu a putut.

„În momentul ăsta sunt emoționată să-mi revăd colegii. Nu pot să mă abțin din plâns. Mi-e dor de ei și sper să sunteți bine. Îmi pare foarte rău.”, a spus concurenta.

Dar să revenim la subiect. Potrivit surselor CANCAN.RO, Yasmin Awad a fost remunerată cu 2.000 euro pentru fiecare stage în care avea să reziste. Având în vedere că a stat pe parcursul a 3 stage-uri, fosta iubită a lui Florin Ristei a părăsit competiția cu 6.000 de euro.

CITEȘTE ȘI:

Motivul real pentru care Yasmin Awad a fost dată afară de la Survivor. Ce au descoperit producătorii de la Antena 1

Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a ”divulgat” secretul