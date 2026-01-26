Acasă » Știri » Cu câți bani s-a ales ales descalificata Yasmin Awad, de la Antena 1, pentru cele 3 săptămâni la Survivor

Cu câți bani s-a ales ales descalificata Yasmin Awad, de la Antena 1, pentru cele 3 săptămâni la Survivor

De: roxana tudorescu 26/01/2026 | 09:10
Cu câți bani s-a ales ales descalificata Yasmin Awad, de la Antena 1, pentru cele 3 săptămâni la Survivor
Cu câți bani s-a ales ales descalificata Yasmin Awad

Ediția Survivor România de ieri, 25 ianuarie 2026, a fost marcată de lacrimi și emoții. Yasmin Awad, concurenta din echipa Faimoșilor, a fost nevoită să părăsească competiția, deși nu își dorea acest lucru, din cauza problemelor de sănătate. Cât a reușit să câștige fosta iubită a lui Florin Ristei pe parcursul emisiunii? Toate detaliile în articol.

În ciuda parcursului bun pe care l-a avut în competiția Survivor, Yasmin Awad a fost nevoită să părăsească lupta din cauza unor probleme de sănătate care i s-au reactivat sub presiunea condițiilor grele din junglă.

Yasmin a fost eliminată
Yasmin a fost eliminată

Cu câți bani s-a ales ales Yasmin Awad

În ediția de ieri, Adi Vasile a explicat situația medicală a concurentei și a făcut anunțul:

„Yasmin, ai acuzat dureri de stomac. Acel ulcer pe care îl aveai s-a reactivat și a trebuit să mergi de urgență la spital. Au fost făcute investigații. Știu cât de mult ți-ai dorit să vii aici, să vii în Survivor. Știu să ți-ai dorit să mergi până la capăt, dar din păcate, sfatul medical este foarte clar și din păcate pentru tine aici se opresște această comeptiție. Va trebui să te întorci acasă și să începi tratamentul care să te facă bine. Drumul tău în Survivor se oprește acum.”

În lacrimi, Yasmin Awad și-a luat adio de la competiția în care ar fi vrut să mai stea, dar nu a putut.

„În momentul ăsta sunt emoționată să-mi revăd colegii. Nu pot să mă abțin din plâns. Mi-e dor de ei și sper să sunteți bine. Îmi pare foarte rău.”, a spus concurenta.

Dar să revenim la subiect. Potrivit surselor CANCAN.RO, Yasmin Awad a fost remunerată cu 2.000 euro pentru fiecare stage în care avea să reziste. Având în vedere că a stat pe parcursul a 3 stage-uri, fosta iubită a lui Florin Ristei a părăsit competiția cu 6.000 de euro.

CITEȘTE ȘI:

Motivul real pentru care Yasmin Awad a fost dată afară de la Survivor. Ce au descoperit producătorii de la Antena 1

Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a ”divulgat” secretul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tatăl călăului lui Mario a fost găsit în podul locuinței unde se credea că se ascunde și adolescentul. Imagini uluitoare
Știri
Tatăl călăului lui Mario a fost găsit în podul locuinței unde se credea că se ascunde și adolescentul.…
Ucigașul lui Mario a dispărut. Protejat de poliție, acesta n-a mai fost găsit în casa de la Sânmihai
Știri
Ucigașul lui Mario a dispărut. Protejat de poliție, acesta n-a mai fost găsit în casa de la Sânmihai
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la obiectivul principal, acela de a avea o alimentație sănătoasă”
Gandul.ro
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la...
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care...
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că STB poate fi executată silit
Digi24
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și...
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Parteneri
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os:...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
Click.ro
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu...
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de reacții: „Sacrificarea libertății nu e patriotism”
Digi 24
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de reacții: „Sacrificarea libertății nu e...
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai...
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Trei televizoare accesibile de la Dedeman. Oferte sub pragul psihologic de 600 de LEI
go4it.ro
Trei televizoare accesibile de la Dedeman. Oferte sub pragul psihologic de 600 de LEI
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la obiectivul principal, acela de a avea o alimentație sănătoasă”
Gandul.ro
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la obiectivul principal,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de personalitate | Stânga, dreapta sau centru? Oglinda aleasă ce fel de om ești, de fapt
Test de personalitate | Stânga, dreapta sau centru? Oglinda aleasă ce fel de om ești, de fapt
Tatăl călăului lui Mario a fost găsit în podul locuinței unde se credea că se ascunde și adolescentul. ...
Tatăl călăului lui Mario a fost găsit în podul locuinței unde se credea că se ascunde și adolescentul. Imagini uluitoare
Ucigașul lui Mario a dispărut. Protejat de poliție, acesta n-a mai fost găsit în casa de la Sânmihai
Ucigașul lui Mario a dispărut. Protejat de poliție, acesta n-a mai fost găsit în casa de la Sânmihai
 Femeia din spatele lui Kevin De Bruyne: povestea de dragoste începută pe Twitter și viața discretă ...
 Femeia din spatele lui Kevin De Bruyne: povestea de dragoste începută pe Twitter și viața discretă a uneia dintre cele mai admirate soții din fotbal
Motivul real pentru care Yasmin Awad a fost dată afară de la Survivor. Ce au descoperit producătorii ...
Motivul real pentru care Yasmin Awad a fost dată afară de la Survivor. Ce au descoperit producătorii de la Antena 1
Recordul care a depășit limitele umane: omul care și-a ținut respirația peste 24 de minute sub apă
Recordul care a depășit limitele umane: omul care și-a ținut respirația peste 24 de minute sub apă
Vezi toate știrile
×