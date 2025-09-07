Oana Roman a încercat să o umilească pe Adelina Pestrițu, dar bruneta i-a dat peste nas. Totul a pornit de la o... tiară!

Oana Roman a încercat să o taxeze pe Adelina Pestrițu, însă de data aceasta nu i-a mers. Creatoarea de conținut a pornit ”războiul” pe social media, acolo unde bruneta nu a ratat ocazia și i-a dat peste nas.

Sâmbătă, 6 septembrie, Adelina Pestrițu a fost invitată la o petrecere cu prinți și prințese. Evenimentul, ”The Grand Ball of Princes and Princesses MONTE-CARLO”, a fost organizat la Palatul Culturii din Iași, care a fost gazda unui seri exclusiviste, unde eleganța și rafinamentul au prins viață.

Adelina Pestrițu i-a dat peste nas Oanei Roman

Într-o atmosferă regală, cu muzică live și momente artistice grandioase, dans și spectacol într-un cadru feeric, Adelina Pestrițu și-a semnalat prezenta cu o serie de imagini și videoclipuri din timpul balului – pe care le-a încărcat pe o rețea de socializare. Îmbrăcată într-o rochie de prințesă, plină cu elemente strălucitoare și cristale, bruneta a accesorizat ținuta cu o tiară cu diamante.

Ei bine, cel mai probabil fără a cunoaște detalii despre evenimentul la care a fost Adelina Pestrițu, Oana Roman a simțit nevoia să îi atragă atenția, fără a menționat direct numele ei, asupra faptului că – dacă nu este de sânge nobil – nu are voie să poarte tiară, indiferent de eveniment sau circumstanțe. Pe o rețea de socializare, creatoarea de conținut a scris următorul mesaj:

”Dacă nu ești de sânge regal și nu ești Regină, Prințesă, parte dintr-o familie regală, dacă nu ai tradiție nobil: Nu pui pe cap tiară. Niciodată… poate doar la un bal mascat unde ești un personaj. PUNCT”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Simțind ”săgeata” din partea Oanei Roman, în doi timpi și două mișcări Adelina Pestrițul i-a închis gura. Sub forma unei simple postări pe social media, aceasta a fotografiat și a încarcăt în secțiunea Story o imagine cu invitația de la eveniment. Acolo este scris clar că tiara sau diadema sunt accesoriile care fac parte din dress code-ul evenimentului (în cazul doamnelor și domnișoarelor).

”Dress code: Doamne: rochii de bal sau rochii maxi până la pode cu diademă/tiară. Domni: cravată neagră, cravată neagră sau uniforme militare ceremoniale”

