Oanei Roman nu i-a venit să creadă când a văzut cât a ajuns să coste un suc de 250 de ml, la restaurant

Oana Roman reușește mereu să atragă atenția cu sinceritatea ei, iar de această dată vedeta a fost surprinsă de prețurile uriașe de la o terasă din România. Obișnuită cu numeroase vacanțe și cu experiența în străinătate, fiica lui Petre Roman nu s-a putut abține să își exprime nemulțumirea pe rețelele de socializare, acolo unde a împărtășit cu urmăritorii săi șocul legat de costul unei simple băuturi răcoritoare.

Oana Roman s-a declarat șocată de prețurile pe care le-a întâlnit la o terasă din România. Vedeta, care a călătorit în numeroase destinații de vacanță și a locuit o perioadă în străinătate, în urmă cu mai mulți ani, a mărturisit că nu se aștepta să găsească tarife atât de mari pentru produse obișnuite. Ceea ce a surprins-o cel mai mult a fost costul unei băuturi răcoritoare, mai exact 19 lei pentru o stică de 250 de ml.

Pentru Oana Roman, experiența este cu atât mai surprinzătoare cu cât, după numeroasele vacanțe în afara țării, a constatat că în multe locuri din străinătate prețurile sunt mai accesibile decât cele practicate la unele terase din România.

„A luat-o lumea razna definitiv. 19 lei un pepsi de 0.25 ml”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

Oana Roman, probleme în vacanța din Grecia

În această vară, Oana Roman a mers cu fiica ei în Grecia, unde a avut parte de o întâmplare neașteptată. Ea a explicat că se afla pe terasa hotelului și câțiva români au început să o strige pentru a se băga în seama cu vedeta, lucru care a făcut-o să se simtă rușinată.

„De ce am eu o problema cu unii români? Pentru că de exemplu vin liniştita în vacanță, stau pe terasa hotelului și unii.. stau la o masă de mine și se uită, comentează în gura mare strigă pe holuri unde e Oana Roman să o vedem cum arată și tot așa. Unde nu e nici n-ai ce să ceri”, a spus Oana Roman, în mediul online.

