Cresc facturile la energie electrică! Românii se pregătesc să plătească dublu pe lună la gaze

De: Anca Chihaie 26/11/2025 | 14:51
Prețul facturilor la electricitate a crescut / FOTO: Shutterstock

Creșterea continuă a prețurilor la energie electrică și gaze naturale amenință să afecteze semnificativ bugetele românilor în această iarnă, generând îngrijorare în rândul consumatorilor care depind de încălzirea centrală. După eliminarea plafonării, facturile la curent electric s-au dublat, iar pe fondul sezonului rece, consumul de gaze urcă constant, ceea ce poate conduce la cheltuieli lunare ridicate pentru familiile din întreaga țară.

Conform datelor recente, România se situează pe primele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește prețul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare a populației. Înainte de eliminarea plafonării, o factură medie pentru 100 kWh se situa în jurul valorii de 63 de lei. În prezent, această sumă s-a dublat, iar în anumite cazuri, facturile sunt chiar mai mari. Creșterile sunt vizibile în toate regiunile, afectând atât consumatorii casnici, cât și afacerile mici și mijlocii, care resimt presiunea suplimentară asupra bugetului lunar.

Pe partea de gaze naturale, situația nu este mai optimistă. Pentru un apartament cu două camere, consumul mediu lunar înainte de sezonul rece era de aproximativ 140–150 de metri cubi, ceea ce genera o factură de aproape 400 de lei. În timpul iernii, când temperaturile scad, consumul poate crește la peste 300 de metri cubi, ducând facturile aproape de 1.000 de lei pe lună pentru aceeași locuință. Aceste calcule se bazează pe statistici generale și reflectă costurile locuințelor care folosesc centrale pe gaz pentru încălzire.

Creșterea prețurilor la energie nu este singura problemă cu care se confruntă românii. Carburanții se scumpesc și ei, într-un context în care taxele și accizele reprezentă între 50% și 60% din prețul final la pompă. Comparativ cu luna precedentă, un plin de 50 de litri de motorină a crescut cu aproape 20 de lei, iar unul de benzină este cu aproximativ 9 lei mai scump. Această majorare se adaugă costurilor deja ridicate la energie și poate influența cheltuielile gospodăriilor, mai ales în zonele unde deplasările cu mașina sunt esențiale.

„Avem un plan de reducere pe termen mediu și lung al prețului la electricitate și acest plan înseamnă creșterea capacităților de producție. Deja vedem în acest an noi capacități de producție. La anul va intra (centrala de la) Mintia. Avem în vedere reguli noi pe piață, inclusiv reducerea speculei”, a transmis Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

„Am insistat, dar nu a fost considerat neapărat o prioritate în momentul de față. Eu cred că este o prioritate și o să insist în continuare”, a spus și Bogdan Ivan.

De la începutul anului, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a operat mai multe modificări care au influențat factura la curent. Începând cu noiembrie, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență a crescut cu peste 60%, reprezentând a treia majorare a taxelor la energie în doar patru luni. Modificările anterioare vizau creșterea tarifelor de transport și ajustarea altor componente ale facturii, ceea ce a determinat ca românii să suporte costuri semnificativ mai mari, mai ales după expirarea plafonării în iulie.

