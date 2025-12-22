Acasă » Știri » Secretul longevității lui Dorel Vișan. Ce nu consumă niciodată actorul în vârstă de 88 de ani

Secretul longevității lui Dorel Vișan. Ce nu consumă niciodată actorul în vârstă de 88 de ani

De: Anca Chihaie 22/12/2025 | 20:30
Secretul longevității lui Dorel Vișan. Ce nu consumă niciodată actorul în vârstă de 88 de ani
Ce nu consumă niciodată Dorel Vișan

Dorel Vișan, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, cunoscut pentru rolul său memorabil din filmul „Senatorul melcilor”, a reușit să mențină un stil de viață sănătos și o formă fizică remarcabilă chiar și la vârsta de 88 de ani. Iată ce nu consumă actorul niciodată!

Longevitatea și vitalitatea artistului nu sunt doar rezultatul unei moșteniri genetice favorabile, ci și al unor alegeri alimentare și obiceiuri cotidiene bine definite, care au devenit un adevărat model pentru cei care doresc să trăiască sănătos. Această schimbare a fost însoțită de un interes deosebit pentru apicultură, o tradiție de familie care i-a oferit actorului posibilitatea de a avea mereu acces la produse naturale și de calitate superioară.

Ce nu consumă niciodată actorul în vârstă de 88 de ani

Unul dintre principalii piloni ai regimului său este evitarea completă a zahărului procesat. Actorul a renunțat de ani buni la dulciurile și băuturile îndulcite cu zahăr, considerat nociv pentru sănătate, și a optat în schimb pentru miere naturală, produsă chiar la ferma sa de albine de lângă Cluj. Mierea nu este doar un îndulcitor natural, ci și o sursă de vitamine, enzime și antioxidanți, ceea ce o face mult mai benefică pentru organism decât zahărul rafinat.

În ceea ce privește hidratarea, Dorel Vișan evită complet sucurile din comerț, bogate în zahăr și aditivi. În locul lor, consumă apă curată de izvor și sucuri preparate acasă din fructe congelate sau proaspete, amestecate cu apă și îndulcite cu miere, atunci când este nevoie de un gust mai dulce. Această abordare nu doar că reduce aportul de zahăr, dar aduce și aport suplimentar de vitamine și antioxidanți, esențiali pentru menținerea sănătății și a vitalității organismului la vârste înaintate.

Ce nu consumă niciodată actorul în vârstă de 88 de ani
Ce nu consumă niciodată actorul în vârstă de 88 de ani

„În ceea ce privește băutura, de peste treizeci de ani eu nu am mai băut niciun fel de suc din comerț. Beau numai apă din izvorul din grădina mea, beau oțet de mere, preparat de mine, în care mai adaug miere din stupii mei.

Apicultura e o tradiție în familie, am învățat de la tata lucrul cu albinele și când m-am apucat eu de albinărit am mai citit și furat secrete de la albinarii mai bătrâni. Lucrul cu albinele este o adevărată școală. Apoi, am tot timpul, la congelator, fructe: afine, zmeură, cătină, căpșuni, mure. Pun în blender 4-5 linguri de fructe congelate, la care adaug mere, pere, apă de izvor și miere, dacă vreau mai dulce. Acestea sunt singurele sucuri pe care le beau.”, a spus actorul.

Ce nu mai mănâncă Dorel Vișan

Un alt obicei alimentar important pentru longevitate este reducerea consumului de carne. Dorel Vișan practică, de mai mulți ani, pauze regulate de la carne, cel puțin de două ori pe săptămână, preferând în aceste zile să consume doar alimente vegetale și lichide naturale. Această strategie contribuie la menținerea unei digestii ușoare și la prevenirea unor afecțiuni cronice, iar studiile arată că reducerea consumului de carne poate avea efecte pozitive asupra longevității.

„Dacă nu în totalitate, măcar miercurea și vinerea sunt zile fără carne. Este de mare folos pentru sănătate ca una, două zile pe săptămână, să bei numai apă curată de izvor, fără să mănânci”, a mai spus acesta.

În plus, actorul acordă o atenție deosebită consumului de ceaiuri și preparate naturale. Lămâia, folosită frecvent în ceaiurile sale, combinată cu mierea, oferă un aport consistent de vitamina C și substanțe antioxidante, sprijinind sistemul imunitar și protejând organismul împotriva efectelor radicalilor liberi.

Ce religie avea Mircea Diaconu. Ce spunea despre Dumnezeu: „Nu e ceva spectaculos, nu e…”

Vezi și MARELE REGRET AL VIEȚII LUI DOREL VIȘAN: NU A URMAT PRINCIPIUL ”FURAT” DIN INDIA: ”L-AM AFLAT TÂRZIU!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 5000 de euro. Terenul are 1200 de metri pătrați
Știri
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 5000 de euro. Terenul are 1200…
Titi Vîslan a murit după ce a căzut de la 12 metri înălțime. Inginerul și-a dat ultima suflare la locul de muncă
Știri
Titi Vîslan a murit după ce a căzut de la 12 metri înălțime. Inginerul și-a dat ultima suflare…
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Mediafax
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
Gandul.ro
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată de un val uriaș în timp ce poza pe o stâncă periculoasă
Adevarul
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Mediafax
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie,...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a...
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
Gandul.ro
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 5000 de euro. Terenul are 1200 ...
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 5000 de euro. Terenul are 1200 de metri pătrați
Titi Vîslan a murit după ce a căzut de la 12 metri înălțime. Inginerul și-a dat ultima suflare ...
Titi Vîslan a murit după ce a căzut de la 12 metri înălțime. Inginerul și-a dat ultima suflare la locul de muncă
Alertă în România! Elena a dispărut fără urmă. Cine o vede, să sune la 112
Alertă în România! Elena a dispărut fără urmă. Cine o vede, să sune la 112
Doliu în lumea muzicii! A murit legendarul Chris Rea
Doliu în lumea muzicii! A murit legendarul Chris Rea
Cea mai importantă lecție pe care Lora a învățat-o în 2025. Prin ce a trecut artista: „Sunt ...
Cea mai importantă lecție pe care Lora a învățat-o în 2025. Prin ce a trecut artista: „Sunt impostori!”
Imagini tulburătoare la mormântul lui Raul WS! Ce au lăsat familia și prietenii lângă cruce
Imagini tulburătoare la mormântul lui Raul WS! Ce au lăsat familia și prietenii lângă cruce
Vezi toate știrile
×