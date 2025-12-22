Secretul longevității lui Dorel Vișan. Ce nu consumă niciodată actorul în vârstă de 88 de ani

Dorel Vișan, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, cunoscut pentru rolul său memorabil din filmul „Senatorul melcilor”, a reușit să mențină un stil de viață sănătos și o formă fizică remarcabilă chiar și la vârsta de 88 de ani. Iată ce nu consumă actorul niciodată!

Longevitatea și vitalitatea artistului nu sunt doar rezultatul unei moșteniri genetice favorabile, ci și al unor alegeri alimentare și obiceiuri cotidiene bine definite, care au devenit un adevărat model pentru cei care doresc să trăiască sănătos. Această schimbare a fost însoțită de un interes deosebit pentru apicultură, o tradiție de familie care i-a oferit actorului posibilitatea de a avea mereu acces la produse naturale și de calitate superioară.

Ce nu consumă niciodată actorul în vârstă de 88 de ani

Unul dintre principalii piloni ai regimului său este evitarea completă a zahărului procesat. Actorul a renunțat de ani buni la dulciurile și băuturile îndulcite cu zahăr, considerat nociv pentru sănătate, și a optat în schimb pentru miere naturală, produsă chiar la ferma sa de albine de lângă Cluj. Mierea nu este doar un îndulcitor natural, ci și o sursă de vitamine, enzime și antioxidanți, ceea ce o face mult mai benefică pentru organism decât zahărul rafinat.

În ceea ce privește hidratarea, Dorel Vișan evită complet sucurile din comerț, bogate în zahăr și aditivi. În locul lor, consumă apă curată de izvor și sucuri preparate acasă din fructe congelate sau proaspete, amestecate cu apă și îndulcite cu miere, atunci când este nevoie de un gust mai dulce. Această abordare nu doar că reduce aportul de zahăr, dar aduce și aport suplimentar de vitamine și antioxidanți, esențiali pentru menținerea sănătății și a vitalității organismului la vârste înaintate.

„În ceea ce privește băutura, de peste treizeci de ani eu nu am mai băut niciun fel de suc din comerț. Beau numai apă din izvorul din grădina mea, beau oțet de mere, preparat de mine, în care mai adaug miere din stupii mei. Apicultura e o tradiție în familie, am învățat de la tata lucrul cu albinele și când m-am apucat eu de albinărit am mai citit și furat secrete de la albinarii mai bătrâni. Lucrul cu albinele este o adevărată școală. Apoi, am tot timpul, la congelator, fructe: afine, zmeură, cătină, căpșuni, mure. Pun în blender 4-5 linguri de fructe congelate, la care adaug mere, pere, apă de izvor și miere, dacă vreau mai dulce. Acestea sunt singurele sucuri pe care le beau.”, a spus actorul.

Ce nu mai mănâncă Dorel Vișan

Un alt obicei alimentar important pentru longevitate este reducerea consumului de carne. Dorel Vișan practică, de mai mulți ani, pauze regulate de la carne, cel puțin de două ori pe săptămână, preferând în aceste zile să consume doar alimente vegetale și lichide naturale. Această strategie contribuie la menținerea unei digestii ușoare și la prevenirea unor afecțiuni cronice, iar studiile arată că reducerea consumului de carne poate avea efecte pozitive asupra longevității.

„Dacă nu în totalitate, măcar miercurea și vinerea sunt zile fără carne. Este de mare folos pentru sănătate ca una, două zile pe săptămână, să bei numai apă curată de izvor, fără să mănânci”, a mai spus acesta.

În plus, actorul acordă o atenție deosebită consumului de ceaiuri și preparate naturale. Lămâia, folosită frecvent în ceaiurile sale, combinată cu mierea, oferă un aport consistent de vitamina C și substanțe antioxidante, sprijinind sistemul imunitar și protejând organismul împotriva efectelor radicalilor liberi.

Ce religie avea Mircea Diaconu. Ce spunea despre Dumnezeu: „Nu e ceva spectaculos, nu e…”

Vezi și MARELE REGRET AL VIEȚII LUI DOREL VIȘAN: NU A URMAT PRINCIPIUL ”FURAT” DIN INDIA: ”L-AM AFLAT TÂRZIU!”