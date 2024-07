Unde va studia nepoata actorului Dorel Vișan, după ce a luat 10 la BAC. Alegerea ei nu ne surprinde deloc

Nepoata actorului Dorel Vișan (87 de ani) este în culmea fericirii! Tânăra a luat 10 la BAC, iar acum se pregătește de următoarea etapă educațională. După ce a trecut cu brio „examenul maturității”, Louise Vișan se pregătește să meargă la facultate, în Franța, la o universitate de prestigiu. Iată detaliile mai jos, în articol.

Louise Vișan a absolvit cursurile Colegiului Național „Gheorghe Șincai” din Cluj-Napoca, iar „examenul maturității” l-a trecut cu brio. A luat 10 la Bacalaureat, iar acum se pregătește de o nouă etapă: facultatea! Tânăra a susținut că nu s-a așteptat să ia notă maximă la toate cele trei materii. De altfel, acum nu mai este nevoită să își facă griji de alegerea facultății și, implicit, înscrierea și susținerea examenului. A fost, deja, admisă la o universitate de prestigiu din Franța.

Va urma cursurile Universității SciencesPoParis, iar despre facultate susține că este „foarte grea, am fost 10 pe un singur loc”. A făcut această alegere, fiind pasionată de științe politice, economie, istorie sau drept.

„Este o facultate foarte grea, am fost zece pe un singur loc. Și știu că o să am o competiție extrem de mare, deci nu mă aștept să am neapărat rezultate la fel de bune ca și francezii. Ei, spre exemplu, au educație despre politică și la liceu sau alte materii pe care o să le facem la facultate. Dar îmi place competiția și consider că o să reușesc să fac față”, a povestit nepoata lui Dorel Vișan.