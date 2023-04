Dorel Vișan, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a dezvăluit, în dialogul fascinant, locul în care îl putem găsi pe Dumnezeu. Pentru a putea vedea discuția integrală dintre marele actor și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În cadrul interviului, Dorel Vișan a mărturisit că a scris anumite versuri din obsesie pentru Dumnezeu și nu este vorba despre religie, ci despre înțelepciune. De altfel, marele actor a dezbătut ideea despre necredință care, a spus Dorel Vișan, nu există. Mai mult, actorul a vorbit și despre cele două greșeli fundamentale făcute de omenire și care au provocat rele, necazuri și suferință.

„Eu am scris versurile astea tot din obsesia pe care am avut-o și o am în continuare pentru Dumnezeu„

Adrian Artene: Unde trebuie să-l purtăm pe Dumnezeu? În minte sau în inimă?

Dorel Vișan: Peste tot. Dumnezeu este ca și mediul. Pe om când îl scoți din relația cu divinitatea, el nu mai e nimic.

Adrian Artene: Ce versuri i-ați așeza lui Dumnezeu la icoana lui?

Dorel Vișan: Toate pe care l-am scris pentru că ele au niște rosturi. Poate e legat așa de „Doamne, sunt convins că exiști”. Deși și treaba asta cu ateii și credincioșii e discutabilă pentru că nu există necredință în Dumnezeu. Există numai credință pe negativ. Se spune că cel mai apropiat de Dumnezeu este ateul pentru că el nu vrea să creadă în Dumnezeu, dar el nu spune că nu există. Eu am scris versurile astea tot din obsesia pe care am avut-o și o am în continuare pentru Dumnezeu și nu e o problemă de religie, e o problemă de înțelepciune. Pentru că omenirea a făcut două greșeli fundamentale, sunt două izvoare fundamentale de unde vin relele. M-a obsedat această relație cu Dumnezeu și Dumnezeu ca ființă inefabilă care, de fapt, ne duce la adevăr. Aici este o problemă, că noi nu știm de fapt ce este credința. Cele două izvoare care aduc răul în lume și necazurile și suferințele, sunt faptul că am întors spatele la divinitate și am încălcat legile pe care Creatorul le-a lăsat pentru armonia universului.

